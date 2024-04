Tirsdag morgen brød Børsen i brand, og uerstattelig dansk kulturarv gik til grunde.

Men særligt da kong Frederik efterfølgende gik ud og begræd tabet og takkede redningsarbejderne, gav den tragiske nyhed genlyd verden over.

Kong Frederiks reaktion bemærkes ikke mindst i store internationale medier som nyhedsbureauet Reuters, britiske BBC og amerikanske The Washington Post.

Alle medierne citerer kong Frederik for sit Instagram-opslag om det flammehav, som Børsen og ikke mindst dragespiret blev opslugt af.

Tirsdag endte Børsens dragespir med at kollapse i flammerne. Ingen personer meldes at være kommet til skade som følge af branden, som dog har ødelagt uerstattelig kulturarv. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Tirsdag endte Børsens dragespir med at kollapse i flammerne. Ingen personer meldes at være kommet til skade som følge af branden, som dog har ødelagt uerstattelig kulturarv. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

'Kong Frederik X sagde, at branden var et 'trist syn' for så vigtig en del af Danmarks kulturarv: dets karakteristiske dragespir har hjulpet med at definere København,' skriver BBC, der også bemærker, at branden fik betydning for kong Frederiks mor.

'Han overtog for dronning Margrethe II i januar og begivenhederne for hendes 84 års fødselsdag planlagt til tirsdag blev tonet ned på grund af branden,' skrives det.

Luksusmagasinet Town & Country gengiver stort set hele kong Frederiks opslag på Instagram og det royale magasin Hello! kalder ligefrem kong Frederiks udtalelse for 'dybfølt'.

Også det internationale royalistmediet Royal Central skriver om faldet af det 'hyldede spir, der verden over er kendt som et symbol for Danmark'.

Her zoomer de ind på, hvordan kong Frederik med sine ord hjalp danskerne med 'at forlige sig med, at en af landets mest berømte bygninger led omfattende skade'.

Nabolandene er rørt

Også i vores nabolande har kong Frederiks udtalelser om branden på Børsen vakt opsigt.

I hollandske Vorsten beskrives det, hvordan kong Frederik har 'reageret med forfærdelse over den ødelæggende brand'.

I franske Point de Vue trækkes der tilmed mindelser til dengang, Notre Dame-katedralen i Paris brændte ned.

Det franske medie Point de Vue mener, at disse billeder af kongeparret - sammen til dronning Margrethes fødselsdag, trods branden på Børsen - gav danskerne et tiltrængt smil på læben. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Det franske medie Point de Vue mener, at disse billeder af kongeparret - sammen til dronning Margrethes fødselsdag, trods branden på Børsen - gav danskerne et tiltrængt smil på læben. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I et storladent sprog beskrives det her, hvordan 'danskerne vågnede forslåede efter branden', hvorfor kong Frederik 'ønskede at reagere' på tabet af Børsbygningen, som ikke mindst 'blev opført under hans forfader kong Christian IV'.

Slutteligt bemærkes det, hvordan kong Frederik og dronning Mary med deres efterfølgende tilstedeværelse til dronning Margrethes fødselsdag på Fredensborg Slot 'fik danskerne til at smile igen efter chokket over branden i København'.

I Sverige er det særligt forstyrrelsen for dronning Margrethes fødselsdag, der fokuseres på.

I Svensk Damtidning citeres kong Frederik blot for at kalde branden for 'en national tragedie', og dertil skriver det svenske royalistmedie, at det 'store mørke' heldigvis ikke ødelagde fødselsdagsfejringen.

For dronning Margrethe 'strammede op' og gennemførte sin 84 års-fejring, selvom den planlagte koncert i hendes ære fra Livgardens Musikkorps altså blev aflyst.

Kongehuset bekræftede overfor B.T., at man ville 'nedtone fødselsdagsfejringen' i lyset af branden. Læs mere om det HER.

