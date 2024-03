Birthe Kjær stod mandag ansigt til ansigt med kong Frederik.

Hun er nemlig blevet ridder af Dannebrog, og efterfølgende lød det fra den 75-årige dansktop-stjerne:

»Det betyder rigtig meget, at man bliver påskønnet for sit arbejde igennem et langt liv, så det er jeg meget stolt af,« fortæller hun til Billed Bladet.



Birthe Kjær var i starten af året blandt de sidste, som dronning Margrethe udnævnte til ridder af Dannebrog, inden hun abdicerede.

Birthe Kjær foran Christiansborg slot med sit nye ridderkors. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Birthe Kjær foran Christiansborg slot med sit nye ridderkors. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Den 19. januar modtog Birthe Kjær medaljen med posten, og efter to måneders venten kunne hun i dag mandag altså troppe og sige tak, da kong Frederik afholdt audiens på Christiansborg slot.

Hun fortæller videre til Billed Bladet, at kong Frederik takkede hende for 'musikken', og at han derudover var 'nem at snakke med', så alt i alt gik det rigtig fint.

Birthe Kjær holder for tiden ferie, inden hun i næste måned tager hul på en ny koncertsæson.

Kong Frederik er selv optaget resten af dagen, da han sammen med dronning Mary mandag afholder Statsrådsmiddag med regeringen på Amalienborg.

Den seneste middag blev afholdt tilbage i 2021 og på hoffets hjemmeside står der 'at det tilstræbes, at der afholdes statsrådsmiddag i hver valgperiode'.

