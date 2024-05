Kong Frederik er begyndt at tale sig varm. I bogstaveligste forstand.

I hvert fald har kongen med sin tale på det kongelige slot i Norge i forbindelse med kongeparrets statsbesøg i Norge formået at imponere en retoriker med et overraskende element – selv om det er den norske kong Harald, der scorer topkarakteren.

»Kong Harald gjorde det bedre, han stryger bare ind og får 12 på karakterskalaen, og kong Frederiks tale ligger på 4 med pil op.«

Sådan lyder det fra retoriker og tale-coach Mette Højen, der endnu engang har vurderet de kongelige taler for B.T.

Hun er voldsomt imponeret over den 87 årige norske kong Harald, der med sin meget personlige tale om blandt andet det danske kongepars 20 års bryllupsdag, som netop fandt sted tirsdag, leverede det, som hun kalder 'en hjertevarm tale' fyldt med 'morfar jokes'.

Faktisk var talen så god, at den danske konge virkede meget berørt og nærmest så ud til at kæmpe med at holde tårerne væk under den.

»Kong Harald gav den gas, og gav kong Frederik baghjul. Det var virkelig godt gået af den norske konge,« siger Mette Højen, der især synes, at kong Frederik kom lidt halvskidt fra start.

»Han kom simpelthen så kedeligt fra start. Det var teknisk, og det var kedeligt, og det virkede som om han ikke var helt til stede i det,« siger hun og tilføjer, at det virkede som om, at hele begyndelsen af hans tale var genbrug fra talen ved det svenske statsbesøg.

»Det er en hel kunst at kunne sige det samme på flere forskellige måder, og det, der ville have gjort, at han havde lykkedes med denne meget lidt ændrede tale, var, hvis han i sin oplæsning havde ladet lidt mere som om det var noget, han finder på,« siger Mette Højen, der dog også har ros til Kong Frederik.

Efter den kedelige del kom kong Frederik nemlig med en personlig anekdote om det tætte bånd mellem ham og kronprins Haakon, da han i sin tale kom ind på danskernes begejstring for at stå på ski i Norge.

»For min egen del husker jeg tydeligt 'Birkebeinerrennet' (norsk skiløb, red.), som en stor naturoplevelse og en personlig sejr – også selv om jeg måtte se mig slået på tid af Kronprins Haakon to år i træk og tilmed høre på, at hans ski manglede 'smøring',« lød det humoristisk fra kong Frederik.

Og lige den sekvens var fantastisk, mener Mette Højen:

»Han gjorde det jo kongegodt. Hele sekvensen om 'Birkebeineren' er jo forbilledlig. Det er klart nogle af de bedste sekunder, jeg har hørt ham nogensinde. Fordi han også rammer den der timing og humor,« siger hun.

»Han vågnede lidt op der, og man kunne jo høre, at det gør ondt på ham, at han har tabt til kronprins Haakon, som den sports- og konkurrence mand, han er.«

»Og der bliver det jo sjovt, og man kan tydeligt høre, at det er der, han høster det største grin og det største bifald,« siger hun.

