Selvom forholdet til prins Henrik til tider kunne være svært, så følte Kong Frederik også en støtte i sin far.

Det fortæller kongen i sin nye bog ‘Kongeord’.

Bogen har primært til formål at forklare den nye konges valgsprog: ‘Forbundne, forpligtet, for kongeriget Danmark.'

Men i bogen kommer kongen også ind på sit forhold til sin far, prins Henrik – et forhold, som Kongen tidligere har fortalt ikke altid var lige let.

Tronarvingen Magrethe med sin mand og børn. Foto: Pedersen Peer/Ritzau Scanpix Vis mere Tronarvingen Magrethe med sin mand og børn. Foto: Pedersen Peer/Ritzau Scanpix

'Papa, man siger, at den, man elsker, tugter man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed.'

Sådan lød de nu efterhånden så berømte ord, som Frederik sagde i en tale til sin far ved forældrenes sølvbryllup i 1992.

Kong Frederik henviste dengang til sin fars meget patriarkalske børneopdragelse, som gjorde, at både han og hans lillebror, prins Joachim, nogle gange frygtede prins Henrik, da de var børn.

Som voksen ændrede forholdet sig dog til det bedre. Og med tiden fik Frederik en stor støtte i prins Henrik.

Forholdet mellen Kong Frederik og hans far blev bedre med årene. Foto: Mads Claus Rasmussen/BAM/Ritzau Scanpix Vis mere Forholdet mellen Kong Frederik og hans far blev bedre med årene. Foto: Mads Claus Rasmussen/BAM/Ritzau Scanpix

»Jeg tror, han forstod og anerkendte den måde, jeg valgte at gribe tingene an på som ungt menneske. Han kunne godt se, at jeg gik mine veje lidt i trods. Mon ikke han kunne genkende sig selv og så, at her var en gut, som var hans søn, og som ikke altid bare sagde tak og amen,« fortæller Kongen i bogen og tilføjer:

»På den måde kan man jo sige, at han støttede mig i den proces, selv om han aldrig på nogen måde ville indrømme det eller sige det direkte til mig. Det skulle man ikke som far i hans øjne.«

Prins Henrik med Kronprins Frederik og Prins Joachim under Hubertusjagten i Dyrehaven,nord for København, den 8. november 1975. Foto: Steen Jacobsen Vis mere Prins Henrik med Kronprins Frederik og Prins Joachim under Hubertusjagten i Dyrehaven,nord for København, den 8. november 1975. Foto: Steen Jacobsen

Kong Frederik fortæller, at han har taget flere ting med fra sin franske far – for eksempel, at menuen, når han afholder større selskaber altid bliver skrevet på fransk.

Derudover mener han, at der er ligheder mellem den måde, som hans far anskuede livet på, og den måde, han selv anskuer livet på – en lidt fransk tankegang, forklarer han.

Han fortæller, at hans far var god til ikke at tage tingene så tungt, men bare at nyde vin, mad og livet i sin helhed.

Bogen ‘Kongeord’ er udkommet 17. Januar. Den er udgivet af Politikens Forlag og skrevet af forfatter Jens Andersen.

Hør mere om tronskiftet i B.T.s podcats 'Kongehuset bag kulissen'.