Der har været udtrykt bekymring for kong Frederiks forhold til Gud.

Ikke mindst præst Sørine Gotfredsen mente, at Folkekirken var blevet fattigere med den nyslåede konge, da han som Folkekirkens nye overhoved ikke udviser samme fortrolighed med kristendommen som sin mor.

Som nyudråbt konge nævnte kong Frederik heller ikke Gud i sit valgsprog, som det ellers har været tradition.

Men i den nye bog ' Kongeord' forsikrer kong Frederik, at Gud er til stede i hans valgsprog – faktisk i allerførste ord.

'''Forbundne'' knytter hver og en af os til noget større end os selv, og dette større kan ses som forbindelsen til andre mennesker, til Gud og vores fælles historie,' lyder det fra kong Frederik.

Særligt fadervor gentager Kongen, at han og familien holder fast i som aftenbøn.

Dog nævnes det også i bogen, at kong Frederik som barn havde stor modstand mod at 'udtale bønnen' og heller ikke som voksen synes, det var 'den allerbedste løsning' som barn at blive hevet i kirke søndag efter søndag.

'Og så var der jo alligevel noget, ja faktisk en hel del, der hængte ved. Gennem årene har det været interessant at konstatere, hvor meget jeg husker af forskellige salmer og genkender ritualerne i de kirkelige handlinger,' lyder det fra kongen i bogen.

Som sin første officielle opgave som kongepar, var kong Frederik og dronning Mary for første gang at finde på forreste række i kongelogen i Folketinget. Som regent er kong Frederik nemlig rykket frem i rækken – og har ligeledes overtaget tjansen som overhoved for Folkekirken fra sin kristeligt engagerede mor dronning Margrethe. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Som sin første officielle opgave som kongepar, var kong Frederik og dronning Mary for første gang at finde på forreste række i kongelogen i Folketinget. Som regent er kong Frederik nemlig rykket frem i rækken – og har ligeledes overtaget tjansen som overhoved for Folkekirken fra sin kristeligt engagerede mor dronning Margrethe. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Heri beskriver kong Frederik kirkens 'herlighedsværdi', ligesom han understreger, at han finder kirkegangen 'magisk', 'uforklarlig' og 'bevægende' – særligt til store livsbegivenheder som bryllup, dåb og begravelse.

For som voksen har Kongen fundet tillid, ro og lyst overfor kirken og det kristne budskab – og ikke mindst anerkendelse for kristendommens betydning for vores land, kultur og historie.

'I hverdagen går jeg ikke rundt og forholder mig til den kristne tro hele tiden. Jeg synes, det gælder om, at vi hver på vores måde finder en god, sund balance i forhold til troen og kirken i Danmark. Så kan jeg nogle gange føle mig i min mors sted, når jeg er i kirke med mine børn og ud af øjenkrogen ser, at de tænker, ligesom jeg selv gjorde i deres alder.'

