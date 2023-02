Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag aflagde kong Charles og dronninggemalinde Camilla visit i en moské ved Brick Lane i London.

Og selvom man har blåt blod i årene, må man altså stadig rette sig ind efter de religiøse regelsæt.

Derfor iførte dronninggemalinde Camilla sig et tørklæde, da ægteparret ankom til moskeen, mens de begge måtte smide skoene.

Her kunne man fristes til at tro, at kong Charles ville have ønsket, han havde valgt et andet par sokker i dagens anledning – for netop sokkerne skulle nemlig vise sig at trække overskrifter.

Her kan du se hullet i kong Charles' sokker. Foto: EDDIE MULHOLLAND Vis mere Her kan du se hullet i kong Charles' sokker. Foto: EDDIE MULHOLLAND

Det skyldes, at kong Charles afslørede et hul i sokken på monarkens højre fod.

Til den britiske udgave af Vouge har den 74-årige regent dog også berettet, at han har for vane selv at lappe både tøj og sko frem for at købe nyt – fordi han ikke bryder sig om at smide ud.

Skulle det stadig være tilfældet, har kong Charles heldigvis god tid til at få lappet sokkerne inden hans kroning i maj.

Den historiske ceremoni skal som bekendt stå lørdag 6. maj i Westminster Abbey, hvor den britiske monark, foran tusindvis af fornemme gæster og royalister, bliver officielt indsat som konge.

Ved samme anledning vil hans hustru ligeledes blive kronet i den royale kirke.