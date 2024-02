Kong Charles har altid været kendt for at arbejde hårdt. Og det vil han blive ved med så længe han kan. Også selv om han lige har fået konstateret kræft.

Det mener i hvert fald hans tidligere kammertjener. Ifølge premierministeren er kræften blevet opdaget i et tidligt stadie.

I et interview med Sky News fortæller den forhenværende tjener Grant Harold, at han mener, at kongen trods sin kræftdiagnose vil fortsætte med at arbejde så meget, han kan og at 'selv den diagnose (kræftdiagnosen, red.) vil ikke stoppe ham.'

»Lige som sin afdøde mor, er han en, der sætter pligten over alt andet, og tør jeg sige, selv over sit helbred,« siger Harold til Sky News.

Dronning Camilla fortsætter sine pligter, mens kongen bliver behandlet. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

Det var mandag, at det britiske kongehus meddelte, at 75-årige kong Charles var blevet diagnosticeret med kræft.

Det vides ikke, hvilken slags kræft kongen er ramt af, men den blev opdaget, da kongen for et par uger siden var indlagt i tre dage på hospitalet for at blive behandlet for en forstørret prostata.

Dog meddeler det britiske kongehus, at kræften ikke er relateret til prostata.

Siden meldingen har der været store bekymringer om kongens helbred.

Kong Charles overtog tronen efter sin mor, dronning Elizabeth, der døde i september 2022. Han blev kronet i maj 2023.

Oplysninger om kongens kræftsygdom har været sparsomme, men den britiske premierminister, Rishi Sunak, har oplyst, at kræften er blevet opdaget i et tidligt stadie.

»Alle vores tanker er hos ham og hans familie. Heldigvis er det blevet opdaget tidligt,« sagde han ifølge The Guardian i et interview med BBC Radio 5 live.

Kongen har ind til videre udskudt alle sine offentlige besøg og er allerede påbegyndt ambulant, medicinsk behandling i London.

Alle aviser er stærkt optaget af nyheden. Foto: Andy Rain/EPA/Ritzau Scanpix

Sunak fortalte også, at han var blevet 'chokeret og trist', da han hørte om kong Charles diagnose.

Han håber, at kongen kommer godt igennem behandlingerne og bliver rask.

»Jeg er selvfølgelig i regelmæssig kontakt med ham og vil fortsætte med at kommunikere med ham som normalt.«

Kongehuset har meddelt, at kongen vil forsætte med at tage sig at statsanliggende – herunder dagligt at modtage den røde kasse, hvori alle dagens vigtigste papirer og andet bliver overbragt til den britiske monark.

Det overrasker ikke Grant Harold:

»Han er sådan en, som ikke vil lade noget stoppe sig, så når det kommer til hans helbred, så er jeg ikke overrasket over, at han har sagt, at bag kulissen vil han forsætte som tidligere,« siger han.

