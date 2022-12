Lyt til artiklen

I sin første juletale nogensinde sendte kong Charles en særlig hilsen til sin afdøde mor.

»Julen er en særligt gribende tid for alle os, der har mistet kære. Vi mærker deres fravær under hver eneste tradition i julen, og vi husker dem i hver en kærlig stund.«

Sådan lød det fra den 74-årige konge, der tilmed havde valgt et helt nyt og særligt sted at holde talen.

Nemlig St. Georges Chapel i Windsor, hvor dronningen blev stedt til hvile efter sin død i september sammen med sin mand, prins Philip, som døde sidste år.

Kong Charles benyttede lejligheden til at takke for de mange hilsner, briterne sendte ham og hans familie efter dronningens død. Foto: VICTORIA JONES

Kong Charles brugte samtidig lejligheden til at sende en stor tak til de briter, der tænkte på ham efter hans mors død.

»Jeg bliver mindet om de dybt rørende breve, kort og beskeder, som så mange af jer har sendt min hustru og jeg, og jeg kan ikke takke jer nok for den kærlighed og sympati, I har vist hele vores familie,« sagde kong Charles på vegne af sig selv og dronningegemalinde Camilla.

»Vi skylder hende (dronning Elizabeth, red.) den mest dybfølte gæld, nogen familie kan skylde deres mor; for hendes kærlighed, hengivenhed, vejledning, forståelse og eksempel.«

Kong Charles indledte sin båndede tale ved at fortælle, at den blev holdt fra St. Georges Chapel, hvor hans 'elskede mor, den afdøde dronning' er stedt til hvile. Det er nemlig helt nyt, at kapellet lægger lokaler til talen.

I alle årene, hvor dronning Elizabeth stod for juletalen, foregik det nemlig ved hendes skrivebord på Buckingham Palace.