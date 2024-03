I flere russiske medier har der det seneste døgn spredt sig en falsk historie om, at kong Charles skulle være afgået ved døden.

Nyheden, der bestemt ikke er sand, kom via en 'pressemeddelelse' der skulle ligne, at den var sendt af Buckingham Palace.

Her står der, at kongen skulle være død pludseligt søndag eftermiddag – uden yderligere information.

Den falske pressemeddelelse der spredes. Foto: X Vis mere Den falske pressemeddelelse der spredes. Foto: X

Det var nyhedsmediet Mash, der startede med at sende den falske nyhed ud.

Under den fabrikerede pressemeddelelse står efterfølgende, at nyheden viste sig ikke at være rigtig.

Ifølge mediet havde man misforstået de meldinger, der har været om kong Charles kræftsygdom og hans prostataoperation.

Der står intet om dødsfald af kongen på det britiske kongehus hjemmeside eller i de britiske medier.