Når julen står for døren udgiver det britiske BBC en julespecial, hvor de fokuserer på kong Charles og hans kroning i 2023.

Dokumentaren hedder 'Charles III: The Coronation Year', og der er allerede blevet sendt nogle klip ud, så briterne kan glæde sig.

I et klip fra dokumentaren ser man kongen sammen med sønnen prins William, hvor de forbereder sig til kroningen.

Her hjælper prins William sin far med at lukke et spænde på den kappe, Kong Charles har på.

Og her joker de to altså lidt med kongen.

»På selve dagen går den ikke,« siger prins William med henblik på, at faderen nok ikke selv kan spænde kappen på selve dagen for kroningen.

Og her svarer kong Charles.

»Nej, du har ikke pølsefingre som mig.«

Kongens fingre har tidligere fået stor opmærksomhed, da der er kommet billeder frem, der viser, at kong Charles fingre ved flere lejligheder lader til at være hævet op.

Prince Charles' fingers have proper upset me pic.twitter.com/zc10cD2Hmp — Forgotten Scouse House (@ForgottenScouse) June 13, 2020

Kongen har også selv omtalt sine fingre før.

Det gjorde han i et brev, som Independent har set, da prins William blev født.

»Jeg kan ikke fortælle dig, hvor og stolt jeg er. Han ser overraskende appetitlig ud og har pølsefingre ligesom mine,« skulle kongen have skrevet.

Det vides ikke, hvorfor Kong Charles fingre ofte ser røde og hævede ud.

Flere har spekuleret i, om det sker for kongen, efter han for eksempel har fløjet langt.

Kongehuset har ikke selv meldt noget ud om grunden.