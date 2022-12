Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Verden ventede i spænding på prins Harry og hertuginde Meghans nye dokumentar.

Men selvom 'Harry & Meghan'-seriens første tre afsnit til premieren torsdag viste sig ikke at være lige så sprængfarlige for det britiske kongehus, som først antaget, så betød det ikke, at kong Charles havde lyst til at kommentere sin søns seneste udskejelser alligevel.

»Deres Majestæt, har de set dokumentaren?« lød spørgsmålet fra pressen til kongen torsdag. Et spørgsmål, han valgte at ignorere.

Som man også kan se i videoen øverst i artiklen, valgte kong Charles i stedet at vinke til de fremmødte og fortsætte ind i velgørenhedscenteret King's House i London, hvor han var på officielt besøg.

B.T. royale korrespondent Jacob Heinel Jensen forventer da heller ikke, at højtstående medlemmer af det britiske kongehus vil gå ud og kommentere dokumentaren fra det udtrådte hertugpar af Sussex.

For kongehuset kan »ånde lettet op« efter de første tre afsnit.

»Det blev ikke til nogen nedslagtning af det britiske kongehus. Det blev faktisk ikke engang en bombe. Det var mere en fortælling om Harry og Meghans liv,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

I stedet blev det højst til »pinlige« latterliggørelser af kongehusets traditioner.

»Men de store afsløringer, vi forventede – som at der måske var medlemmer af den britiske kongefamilie, der havde lækket negative historier til pressen – de kom ikke,« forklarer kongehuseksperten.

Samtidig havde mange forventet, at hertugparret af Sussex ville lange hårdt ud efter racismen i både det britiske kongehus, offentligheden og medierne, som de tidligere har påstået at være ofre for.

Det spor »holder de fast i, men uden at blive konkrete«, fortæller han.

Så det blev ikke til den store bombe under det britiske kongehus, som man ellers havde forventet. Så indtil videre forventes kongehuset at holde lav profil i forhold til dokumentaren.