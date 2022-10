Lyt til artiklen

Storbritanniens nye konge er dybt berørt, efter en frygtelig gaseksplosion kostede ti mennesker livet i Irland.

Det udtaler Kong Charles i en pressemeddelelse ifølge Reuters.

»Min kone og jeg blev fyldt med en enorm sorg, da vi hørte om den forfærdeligt tragiske eksplosion i Creeslough, County Donegal,« lyder det fra Charles i erklæringen.

Det var fredag eftermiddag kort efter klokken 15, at der skete en eksplosionen på tankstationen i den irske by.

Der var en beboelsesejendom over tankstationen. Foto: PAUL FAITH

Ifølge politiet er to teenagere og en yngre pige blandt de omkomne. Alle ofre er fra lokalområdet. Yderligere otte personer blev kørt på hospitalet, hvoraf nogle var i kritisk tilstand.

Ifølge det lokale politi er der indtil videre ingen forklaring på eksplosionen, men man mener, at det var en ulykke.

»Vi må bevare et åbent sind som politi i den måde, vi efterforsker dette. Men vores oplysninger på dette tidspunkt peger i retning af en tragisk ulykke,« har politikommissær David Kelly udtalt på en pressekonference efter eksplosionen.

Der lå en boligblok oven over tankstationen, der delvis kollapsede ved eksplosionen, og glas og murbrokker ned over flere biler på tankstationen.

Den irske premierminister Micheal Martin var lørdag forbi stedet, hvor eksplosionen skete. Foto: PAUL FAITH

Tankstationen, der nu er helt ødelagt, var en vigtig del af den lille landsby Creeslough, da den var byens eneste butik. Desuden rummede den en frisør og et posthus.

»Hvor utilstrækkeligt dette end måtte være under så rystende omstændigheder, så ønskede vi, at I skulle vide, at vores dybeste medfølelse og dybeste medfølelse er med de familier og venner, der har mistet deres kære i denne ødelæggende tragedie,« lyder det fra Kong Charles.