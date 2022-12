Lyt til artiklen

Da kong Charles søndag eftermiddag holdt den traditionsrige juletale, var det med flere store ændringer.

Den 74-årige konge skulle, som britiske regenter før ham, holde tale til folket juledag.

Det er kong Charles' første juletale, siden han blev indsat som konge efter sin mors død i september i år. Og dermed er det også første gang i 70 år, at talen blev holdt af en konge og ikke en dronning.

Samtidig er det den første tv-transmitterede tale fra en mandlig regent nogensinde.

Den mest markante ændring var dog, at det ikke foregik bag et skrivebord på Buckingham Palace i London, som dronning Elizabeth ellers altid har praktiseret.

Ligesom det var tilfældet med den afdøde dronning, var kongens tale optaget på forhånd. Og det er sket i St George's Chapel ved Windsor Castle.

Her er flere royale blevet gift og begravet gennem tiden. Og her blev dronning Elizabeth stedt til hvile efter sin død.

Tidligere år har der været nok at analysere på, når dronning Elizabeth har sat sig til rette ved skrivebordet for at fortælle om året, der er gået.

Her har en masse rammer med billeder af familiemedlemmer prydet skrivebordet, og her har man blandt andet kunnet se, hvordan kontroversielle skikkelser som prins Harry, hertuginde Meghan og prins Andrew har haft skiftende placeringer afhængig af deres anseelse hos monarken.

Kong Charles slipper dog for at få små detaljer som disse analyseret i de britiske og internationale medier. Han holdt nemlig talen stående – med et tomt kirkerum bag sig.