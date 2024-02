Det skriver den britiske royale familie på Instagram.

Hvilken type kræft, der er tale om, bliver ikke oplyst.

Men den britiske konge er allerede startet i behandling, lyder det.

Samtidig har han trukket sig fra alle sine offentlige arbejdsopgaver, mens han er under behandling. Dog vil han fortsætte som monark og bevare de officielle opgaver i det royale arbejde.

Det forlyder, at kong Charles er positiv stemt over for behandlingen og ser frem til at vende tilbage til sine royale pligter.

Kræften blev opdaget under et lægebesøg, hvor kongen skulle behandles for prostataforstørrelse. Yderligere test viste, at der tale om kræft.

Det britiske kongehus oplyser, at der ikke er tale om prostatakræft, men en anden form for cancer.

