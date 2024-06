Kong Charles udnævner David Beckham til ny ambassadør.

Fodboldikonet skal være med til at genrejse kongens velgørenhedsfond, der tidligere var kendt under navnet 'The Prince's Foundation'.

Det skriver blandt andre The Guardian.

Fonden, som kong Charles selv er direktør for, har til formål at hjælpe unge i uddannelse. Men i 2021 ramlede fonden hovedkulds ind i det, der kun betegnes som en møgsag.

Den dengang britiske kronprins blev fedtet godt og grundigt ind i sagen, der blev kendt under navnet 'Penge for ordner'.

Problemet, som flere britiske medier dengang kunne afsløre, var, at en af prins Charles’ nærmeste rådgivere havde modtaget store donationer fra erhvervsfolk i bytte for hæder fra kongehuset.

Blandt andet beskrev The Times, hvordan prinsens ven og betroede medarbejder, Michael Fawcett, der dengang var direktør for The Prince's Foundation, hjalp den saudiarabiske forretningsmand Mahfouz Marei Mubarak med at få en kongelig orden i bytte for en stor donation til fonden.

Sagen fik velgørenhedsorganisationen selv til at foretage en undersøgelse i 2021. Året efter undersøgte også Metropolitan Police påstandene, dog uden at rejse en sag.

Kong Charles og David Beckham har mødt hinanden flere gange blandt andet under et modeshow i 2023. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Charles og David Beckham har mødt hinanden flere gange blandt andet under et modeshow i 2023. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Nu vil kong Charles så puste nyt liv i sin velgørenhedsfond.

Til det har han brug for et stærkt brand, og han har derfor henvendt sig til Beckham, der sammen med hustruen Victoria menes at være god for en formue på 455 millioner pund.

Den tidligere fodboldspiller har ikke selv doneret penge til velgørenhedsfonden, men er en af flere kendte ambassadører, der nu skal kaste glans over fonden.

Men kongen er langt fra den eneste, som gerne vil knyttes til David Beckhams navn.

For eksempel skriver The Guardian, at Beckham så sent som i sidste uge også blev ambassadør for online sitet AliExpress, der er ejet af det kinesiske holdingselskab, Alibaba.

Alibaba er sponsor for europamesterskaberne i fodbold, Euro 2024, der begynder i denne måned.