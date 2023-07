I få måneder har kong Charles stået i spidsen for det britiske kongehus, men allerede nu kan kong Charles og resten af det britiske kongehus se frem til en solid lønstigning.

I dag modtager det britiske kongehus 86 millioner pund, som svarer til 744 millioner kroner.

Men fra 2025 stiger det beskedne beløb med 45 procent, så det britiske kongehus modtager 125 millioner pund, svarende til cirka 1,1 milliarder danske kroner.

Det skriver The Guardian.

Beløbet, som det britiske kongehus modtager, udregnes via en kompliceret formel, men kort fortalt bestemmes det ud fra overskuddet fra et selskab kendt som 'The Crown Estate', Kronens Ejendom.

Selskabet tjener sine penge på at sælge og udleje ejendomme eller landområder. For eksempel tjener selskabet mange penge på at lease kystområder ud til kommende havvindmølleparker.

På trods af selskabets navn er ejendommene og landområderne ikke en del af kongehusets private ejendom. Selskabet administrerer ejendomme for samlet 134,4 milliarder kroner.

Hvor stor procentdel kongefamilien skal have, besluttes af et råd, der blandt andet består af premierministeren og kongens finansielle rådgiver. I øjeblikket ligger det på 25 procent.

Stigningen står i kontrast til mange briters økonomiske situation, hvor flere er blevet hårdt ramt af inflationen og dermed har svært ved at betale for basale produkter som husleje og mad. 'Cost of living crisis' kalder briterne det, altså leveomkostningskrise.

En undersøgelse fra The Trussel Trust, som driver food banks i Storbritannien, viser, at syv procent af de britiske husholdninger på et tidspunkt i løbet af 2022 måtte gøre brug af en food bank.