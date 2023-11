Det er ikke tit, at man ser de kongelige græde. Men britiske kong Charles var lørdag tæt på, da han tydeligt bevæget kæmpede med at holde tårerne tilbage.

Seancen fandt sted, da den 75-årige monark skulle afsløre en ny statue af sin afdøde mor, dronning Elizabeth II.

Sammen med dronning Camilla var kongen mødt op i Royal Albert Hall, hvor festivalen 'Royal British Legion Festival of Remembrance' fandt sted. Det skete i anledning af Remembrance Day, hvor man hylder og anerkender dem, der har mistet livet i tjeneste for Commonwealth.

Sammen skulle kongeparret trække tæpperne væk og dermed afsløre både en ny statue af dronning Elizabeth samt af hendes ligeledes afdøde mand, prins Philip.

Det var denne statue af dronning Elizabeth, som kong Charles skulle afsløre. Foto: Maja Smiejkowska/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det var denne statue af dronning Elizabeth, som kong Charles skulle afsløre. Foto: Maja Smiejkowska/AFP/Ritzau Scanpix

Udover kong Charles var også prins William og prinsesse Kate samt prins Edward og hertuginde Sophie tilstede. Også prinsesse Anne var der med med sin mand, Sir Timothy Laurence.

Ifølge forfatteren Laura Clauting, der er forfatter til bogen 'A Century of Remembrance', er dagen meget speciel og personlig for den kongelige familie:

»Den royale familie viser taknemmelighed for de liv, der er gået tabt – teknisk set for at forsvare deres navn – og i hvert fald i majestætens navn som overhoved for staten,« har hun tidligere udtalt til People.

Dronning Elizabeth døde den 22. september 2022 i en alder af 96 år. Hendes mand, prins Philip, døde i april 2021 i en alder af 99 år.

Parret er blevet begravet i St. Georges Kapel på slottet i Windsor.