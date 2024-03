Det har været nogle hårde måneder for det britiske kongehus.

Først kunne kong Charles oplyse, at han var blevet ramt af kræft, og siden kom prinsesse Kate med nyheden om, at hun har fået samme diagnose.

Nu er der dog endelig en smule grund til at smile.

Søndag deltager kong Charles og dronning Camilla således i en påskegudstjeneste i Windsor, og ifølge kongehuskommentator ved Sky News, Jennie Bond, er »det et klart tegn på, at det går godt med kongens behandling,« men at han dog fortsat skal være yderst forsigtig.

Kong Charles og dronning Camilla deltager søndag i en påskegudstjeneste. Foto: Hollie Adams/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Charles og dronning Camilla deltager søndag i en påskegudstjeneste. Foto: Hollie Adams/Reuters/Ritzau Scanpix

Hverken prins William eller prinsesse Kate, som blev opereret i maveregionen i januar og siden var tavs indtil 22. marts, hvor hun kom med meddelelsen om, at hun har kræft, deltager i gudstjenesten.

Derfor mener Jennie Bond også, at det kan være en trist dag for kongen, idet der under normale omstændigheder ville være større deltagelse fra familien.

»Prinsessen fortsætter sin behandling og forsøger at give børnene noget normalitet, og kongen støtter fuldt ud, at de (prins William og prinsesse Kate, red.) ikke er på Windsor. De nyder lidt velfortjent privatliv,« forklarer kongehuskommentatoren.

Kongehuset har ikke fortalt, hvilken form for kræft kong Charles har, men det har hele tiden lydt, at regenten er optimistisk omkring behandlingen og ser frem til at vende tilbage til sine royale pligter.

Hør B.T.s royale podcast 'Kongehuset Bag Kulissen' lige her: