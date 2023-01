Lyt til artiklen

Det er ikke ofte, man hører en konge bønfalde sine sønner – alligevel er det netop, hvad den britiske konge, kong Charles III, angivelig har gjort.

I et uddrag fra sin kommende selvbiografi 'Spare', også kaldet 'Reserve', husker prins Harry tilbage på et møde kort efter prins Philips begravelse i 2021.

Ifølge prinsen var hans far nemlig bekymret for, at sønnerne ikke lod til at være på god fod med hinanden.

»Jeg beder jer drenge, gør ikke mine sidste år til en elendighed,« citerer prins Harry sin far for at sige, mens han står i mellem sine sønner.

Det skriver The Guardian, der er i besiddelse af uddrag for den nye bog, der ikke udkommer før 10. januar.

Der har længe været kold stemning mellem de to brødre i det britiske kongehus. Foto: POOL Vis mere Der har længe været kold stemning mellem de to brødre i det britiske kongehus. Foto: POOL

I forbindelse med bogen 'Spare' har prins Harry givet et opsigtsvækkende interview med ITV News.

Her taler han om den situation, som familien står i, og kommer ind på de store spændinger mellem ham, hans far og bror.

Det britiske kongehus har haft en betændt stemning, siden prins Harry og hertuginde Megan forlod kongehuset og flyttede til USA i 2020.

Prins Harry fortæller også i interviewet, at han ikke føler, familien har villet arbejde på deres ellers betændte forhold.

»De har ikke vist nogen vilje til at finde ud af det igen. Jeg ville gerne have min far tilbage. Jeg ville gerne have min bror tilbage,« siger han til ITV News.

Prince Harry's highly anticipated memoir will be entitled 'Spare' and is set to be released on January 10, publisher Penguin Random House confirmed., Credit:Penguin Random House / Avalon Foto: Penguin Random House / Avalon Vis mere Prince Harry's highly anticipated memoir will be entitled 'Spare' and is set to be released on January 10, publisher Penguin Random House confirmed., Credit:Penguin Random House / Avalon Foto: Penguin Random House / Avalon

Bogen skulle angivelig gå hårdt til både prins William og prinsesse Kate.

Senest kom det frem, at bogen anklager prins William for at have slået prins Harry i jorden.

Prins Harrys selvbiografi 'Spare' udkommer tirsdag 10. januar, en måned efter Netflix udgav dokumentaren 'Harry og Megan'.