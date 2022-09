Lyt til artiklen

Ved dronning Elizabeths død fik hendes ældste søn, kong Charles, ikke blot en ny titel.

Han blev også overhoved for en familieformue i den helt store skala.

Den britiske kongefamilies formue hviler på flere ben, som har rødder helt tilbage i middelalderen.

Sky News har redegjort for, hvordan kong Charles, prins William og resten af familien tjener deres penge.

Prins William og hans familie overtager indtægterne fra hertugdømmet Cornwall. Foto: MARKO DJURICA Vis mere Prins William og hans familie overtager indtægterne fra hertugdømmet Cornwall. Foto: MARKO DJURICA

Den primære indtægt for kong Charles og kongehuset er den såkaldte Sovereign Grant, hvor kongehuset får 25 procent af overskuddet fra Crown Estate (Kronens ejendomme, red.), som består af kommercielle ejendomme, boligejendomme samt landbrugs- og havjord.

Crown Estates portefølje har en anslået værdi på 127 milliarder kroner.

I 2021-22 resulterede de 25 procent af overskuddet i 730 millioner kroner til kongehuset.

Heraf blev 441 millioner brugt til at dække rejseomkostninger, lønninger til de 500 ansatte i de royale boliger samt vedligeholdelse af boligerne Buckingham Palace, Windsor Castle, Clarence House, St James' Palace, Kensington Palace, Marlborough House Mews og Hampton Court Mews.

Heldigt nok for kongehuset er Sovereign Grant også lavet på den måde, at den samlede værdi ikke falder, selvom indtægten skulle falde.

Kong Charles kan også glæde sig over indkomst fra det, der hedder Privy Purse. Den består hovedsageligt af nettoomsætningen fra hertugdømmet Lancaster, som har en portefølje af jord- og ejendomme, der værdiansættes til fem milliarder kroner.

Dronning Elizabeth plejede at bruge denne indtægt til at dække omkostningerne for kong Charles' søskende.

Og det stopper ikke her. Den afdøde dronning har nemlig også en privat formue på godt tre milliarder kroner, som nu forventes at gå i arv til kong Charles. Og som en ekstra bonus skal han, som den eneste i Storbritannien, ikke betale arveafgift.

Tronarvingen, prins William, kan sammen med sin kone og børn se frem til at nyde godt af indtjeningen fra hertugdømmet Cornwall, hvis portefølje har en værdi på 8,5 milliarder kroner.

The Sovereign Grant er undtaget for skattebetaling. Siden 1993 havde dronning Elizabeth dog frivilligt betalt skat af den del af hertugdømmets Lancasters indtjening, som ikke blev brugt til officielle formål.

Kong Charles har endnu ikke fortalt, om han vil gøre det samme.