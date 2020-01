Det kan godt være, at den tidligere kong Albert II af Belgien endelig har indrømmet, at han som følge af en affære i 1960'erne er biologisk far til Delphine Boël.

Den 51-årige kvinde kan dog se langt efter faderens millionarv. Det vurderer økonomiekspert Ludwig Verduyn over for VRT News.

Delphine Boël har i mange år kæmpet for at få den tidligere konge til at anerkende, at hun er hans biologiske datter. I 2013 gik hun rettens vej, og siden da er hun blevet anklaget for kun at ville have fingrene i Alberts penge.

Anklager, som hendes advokat, Alain De Jonge, har afvist flere gange, og anklager, som økonomieksperten Ludwig Verduyn altså nu også vurderer ikke har hold i sig.

Kong Alberts kærlighedsbarn Delphine Boel (i forgrunden) og hendes mor, Sybille de Selys Longchamps, ved retten i Bruxelles i 2017. Kvinderne har i årevis kæmpet for at bevise, at Boel er hans barn, og nu er det bevist med en faderskabstest. (Foto: Scanpix) Foto: FRANCOIS LENOIR Vis mere Kong Alberts kærlighedsbarn Delphine Boel (i forgrunden) og hendes mor, Sybille de Selys Longchamps, ved retten i Bruxelles i 2017. Kvinderne har i årevis kæmpet for at bevise, at Boel er hans barn, og nu er det bevist med en faderskabstest. (Foto: Scanpix) Foto: FRANCOIS LENOIR

Ifølge ham vil Delphine Boël nemlig blive tvunget til at opgive retten til arven fra sin far for overhovedet at få påbegyndt processen med at blive juridisk anerkendt som hans datter.

Eksperten vurderer derfor, at Delphine Boël ville have haft langt større chancer for en bid af arven, hvis hun ikke havde kæmpet for at blive juridisk anerkendt som den tidligere konges datter.

Umiddelbart behøver Delphine Boël dog heller ikke at gå sulten i seng, bare fordi hun ikke får en del af millionarven. Snarere tværtimod faktisk. Delphine Boël kommer nemlig fra en yderst succesfuld familie.

Hendes farfar er således Gustave Boël, som i 1997 solgte sit stålimperium for 125 millioner euro. Ifølge Børsen.no vurderes det, at Böel-familie den dag i dag tilsammen har en formue på 1,6 millarder euro - svarende til 12 milliarder danske kroner.

Og det er altså en del mere end Alberts anslåede formue, skriver det norske medie.

Den tidligere konges formue er godt nok knyttet op på investeringer i udlandet, hvilket gør det umuligt at klarlægge, præcis hvor stor hans formu er, men i 2010 fortalte det belgiske kongehus, at formuen lød på 12,5 millioner euro.

Ifølge Brussels Times kan formuen dog lyde på helt op mod 600 millioner euro, hvilket vil sige, at Alberts formue anslås værende mellem 93 millioner til 4,4 milliarder danske kroner.

Delphine Boël blev født i 1968 af Sybille de Selys Longchamps, som på daværende tidspunkt var gift med Jacques Boël.

Den tidligere belgiske kong Albert har været gift med Paola Ruffo di Calabria siden 1958, men havde en affære med Sybille de Selys Longchamps i 60'erne.

Moderen har tidligere fortalt, at hun var meget overrasket over at blive gravid.

»Jeg troede, jeg ikke kunne få børn, fordi jeg havde haft en infektion. Vi havde ikke taget nogen forholdsregler. Det var en smuk periode. Delphine var et kærlighedsbarn. Albert var ikke en faderfigur, men han var meget sød ved hende,« har hun udtalt.

Albert var konge af Belgien fra 1993 til 2013, da hans søn Phillipe overtog tronen.