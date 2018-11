Den belgiske konge er havnet i et stort dilemma, efter retten den 5. november, har givet ham tre måneder til at tage en faderskabs test.

Det sker samtidig med, og fordi, at appelretten i Bruxelles har besluttet, at Jacques Boel hverken er juridisk eller biologisk far til Delphine Boël, skriver Vrt.

Okay, hvem er så Jacques og Delphine Boël?

I slutningen af 90’erne kom det frem, at kong Albert havde haft en affære. Delphine Boël hævdede, at kong Albert var hendes biologiske far, og at hendes mor, baroness Sybille de Selys Longchamps, i mange år havde en affære med den gamle konge.

Delphine Boel og hendes advokater forlader retsbygningen, efter den nye høring i sagen om kong Alberts faderskab til Delphine. Foto: FRANCOIS LENOIR Vis mere Delphine Boel og hendes advokater forlader retsbygningen, efter den nye høring i sagen om kong Alberts faderskab til Delphine. Foto: FRANCOIS LENOIR

Sybille de Selys Longchamps var gift med Jacques Boël, da Delphine blev født. Han adopterede hende og de levede sammen som en familie.

I juni fastslog retten, at Jacques ikke var hendes biologiske far, men stadig var hendes juridiske, og derfor havde det ingen indflydelse på kongen.

Nu, da retten har besluttet, at Jacques heller ikke er Delphines juridiske far, er kong Albert så blevet pålagt at bevise, at han ikke er hendes biologiske far ved en faderskabstest.

»Hvis han bliver beordret til det, er det jo en ydmygelse for ham. Et barn uden for ægteskabet i de kredse er totalt uacceptabelt, og det vil skade hans omdømme,« siger historiker, forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen.

Belgiske kong Albert og dronning Paola til et arrangement for ofrer for selvmord i det royale palads i Bruxelles, Belgien, 22 maj, 2016. Foto: POOL Vis mere Belgiske kong Albert og dronning Paola til et arrangement for ofrer for selvmord i det royale palads i Bruxelles, Belgien, 22 maj, 2016. Foto: POOL

I Danmark har de kongelige immunitet, og det er kun monarken, der kan dømme et familiemedlem. Men kong Albert abdicerede tronen til sin søn Philippe af Belgien i 2013, og kan derfor beordres til at tage en test.

Delphine, som er en London-boende kunstner, har i fem år forsøgt at få klarhed over, hvem der er hendes biologiske far, og nu er tiden så småt ved at indhente den gamle konge. Hvis det viser sig, at kongen er hendes biologiske far, så vil det ikke ændre andet for Delphine Boël, end at hun får vished.

»Hun vil ikke blive royal. Uægte børn bliver ikke anerkendt som royale eller kongelige. Det er en meget spændende sag,« siger Søren Jakobsen.

Kongen og hans advokater er ved at undersøge rettens kendelsen, før de tager en beslutning om, hvad der skal ske med faderskabstesten.