Selv om den afdøde prinsesse Elisabeth aldrig selv fik børn, oplevede hun alligevel at blive ’reservemor’ for sin brors børn, de tre adeligtfødte komtesser Josephine, Camilla og Feodora af Rosenborg. Og de tre niecer var ved deres fasters side, da hun gik bort efter længere tids sygdom tirsdag aften.

»Vi er selvfølgelig meget berørte og kede af det, men hun var en ældre dame, som var syg. Men det er ikke sjovt at se pårørende have det dårligt,« siger Josephine af Rosenborg til B.T. og fortæller, at familien er i sorg over tabet.

Josephine af Rosenborg er sammen med sin tvillingesøster Camilla af Rosenborg samt deres lillesøster Feodora af Rosenborg børn af prinsesse Elisabeths yngste bror, grev Christian af Rosenborg. Familierne boede tæt på hinanden på Dronninggaards Alle i Holte gennem de tre pigers barndom. Dengang bar de tre piger alle titlerne ’komtesser’, som de dog mistede, da de blev gift.

Vi sagde til hende: 'Kom så Elisabeth, du må blive god igen. Let’s go Bananas.' Det er dejlige kærlige minder, og hun vil blive et stort savn Josephine af Rosenborg om tabet af sin faster, prinsesse Elisabeth

Prinsesse Elisabeth fik aldrig selv børn, da hun ikke ønskede ’skrigende’ unger, men hun var absolut ikke børneforskrækket. Ifølge Josephine af Rosenborg (45) var prinsessen en kærlig og omsorgsfuld faster, der både fungerede som en reservemor for komtesserne og senere også som en reservebedsteforælder for deres børn.

»Vi var hendes børn. Det har hun altid sagt,« fortæller Josephine af Rosenborg og tilføjer:

»Vi havde et meget tæt forhold. Vi gik altid forbi deres dør, når vi gik hjem fra skole, og så skulle vi altid lige banke på for at høre, om der var noget snolder og noget kage,« fortæller hun.

Camilla, Jospephine og Feodora af Rosenborg mistede både deres far, grev Christian af Roseborg samt deres mor grevinde Anne Dorte (tv), med kort tids mellemrum for nogle år siden. I den forbindelse var deres faster (th) også en uvurderlig støtte: »Hun var der virkelig for os,« fortæller Josephine af Rosenborg. Foto: JAN JØRGENSEN

Prinsesse Elizabeth arbejdede i 45 år for Udenrigsministeriet og var i de år både udstationeret i USA og Schweiz. Her var hendes tre niecer flittige til at besøge hende:

»Vi var teenagere, da hun boede i Geneve, så hver gang vi havde skoleferie, fløj vi ned til hende, eller også tog vi toget til Schweiz. Så holdt vi ferie med hende og Claus (Elisabeths partner gennem mange år, Claus Hermansen, red.),« fortæller Josephine af Rosenborg, der husker, hvordan der altid var godt gang i deres faster:

»Da vi var i Schweiz og skulle have det sjovt, sagde hun altid: ’Let’s go bananas’. Hun elskede det der,« fortæller hun, hvorefter de ofte for eksempel tog i tivoli.

Prinsesse Elisabeth var ældste barn af arveprins Knud og arveprinsese Caroline-Mathilde. Her ses hun med sine to yngre brødre, prins Christian og prins Ingolf, da de var børn. Foto: ukendt

Niecerne brugte også minderne fra Schweiz i den sidste tid på hospitalet:

»Vi sagde til hende: 'Kom så Elisabeth, du må blive god igen. Let’s go Bananas.' Det er dejlige kærlige minder, og hun vil blive et stort savn,« lyder det fra Josephine af Rosenborg.

Fakta Ændring af tronfølgeloven i 1953 Ind til man i 1953 ændrede Tronfølgeloven, var prinsesse Elisabeths far, arveprins Knud, tronfølger. Prins Knud var lillebror til Dronning Margrethes far, Frederik IX. Lovændringen tillod kvindelig arvefølge, hvilket førte til, at Frederik IX tre døtre, Margrethe, Benedikte og Annemarie, rykkede foran prins Knud i arvefølgen. Prins Knud fik derefter den officielle titel 'Arveprins Knud'.

Som ældste datter af arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Mathilde, kunne prinsesse Elisabeths liv havde set noget anderledes ud, hvis tronfølgeloven ikke var blevet ændret til fordel for Dronning Margrethe. Ifølge Josephine af Rosenborg var det dog ikke noget, som prinsessen snakkede om:

»Aldrig nogensinde. Det er ikke noget, vi går op i i vores familie. Det var en beslutning, der blev taget, og så blev der ikke talt mere om det«, fortæller hun.

Søstrene Feodora, Josephine og Camilla af Rosenborg mistede med kort tids mellemrum begge deres forældre. Her ses de ved deres far, grev Christian af Rosenborgs begravelse fra Lyngby Kirke i maj 2013. Foto: Nikolai Linares

Prinsesse Elisabeth levede i mange år i et papirløstforhold med filminstrukturen Claus Hermansen, der døde i 1997. Parret blev aldrig gift, da hun ikke ville miste sin prinsessetitel.