Den seneste uge har været hektisk i det britiske kongehus, og ifølge kommunikationsekspert Anna Thygesen bærer dronning Elizabeths seneste udmelding også præg af, at kongehuset befinder sig i en krisesituation.

»Det er meget usædvanligt for et kongehus, at der er så meget usikkerhed og tvivl i en pressemeddelelse. Det vidner jo om, at de slet ikke har styr på situationen,« lyder det fra hende med henvisning til den pressemeddelelse, dronning Elizabeth udsendte mandag aften i kølvandet på det såkaldte krisemøde.

'I dag havde min familie meget konstruktive diskussioner om fremtiden for mit barnebarn og hans familie. Min familie og jeg er helt og holdent støttende overfor Harry og Meghans ønske om at skabe et nyt liv som en ung familie,' lød det blandt andet i udtalelsen fra den britiske dronning.

'Selvom vi ville have foretrukket, at de forblev medlemmer af den royale familie på fuld tid, så respekterer og forstår vi deres ønske om at leve et mere selvstændigt liv som familie, mens de vil vedblive at være en værdsat del af min familie,' lød det videre.

Selvom Anna Thygesen mener, situationen er ganske usædvanlig, påpeger hun også, at kommunikationsdelen trods alt er så vellykket, som den kan blive.

Især når man tager det i betragtning, at der for kongehuset ikke rigtig findes en god måde at lande denne situation.

De engelske medier og især den tabloide presse har intenst dækket prins Harry og hertuginde Meghans udmelding om delvist at trække sig fra den royale familie samt det svar fra dronningen, som kom mandag.

Dronningen indkaldte til møde mandag, hvor ledende medlemmer skulle diskutere, hvordan man fik løst situationen med bruddet.

Efterfølgende kom meddelelsen ud, hvor dronningen desuden formulerede, at man ville støtte prins Harry og hertuginde Meghan i deres beslutning og derudover ville arbejde på en endelig beslutning om fremtiden, som skulle komme inden for de næste par dage.

Og det kunne ikke have set meget anderledes ud, hvis man spørger Anna Thygesen.

»Der er jo mange mennesker, som godt kan følge parrets beslutning, og dem ville dronningen støde fra sig, hvis hun gjorde andet end at støtte dem,« siger Anna Thygesen, som uddyber:

»Det bliver jo et spørgsmål om det unge mod det gamle. Her er en ung familie, som ønsker at gå egne veje, og jeg synes, den her melding om at støtte prins Harry og Meghan viser en 93-årig majestæt, som har moderniseret sig en smule.«

Thygesen mener, at det britiske kongehus følte sig nødsaget til at reagere på den måde, det gjorde.

Og at der har været en konflikt med kongefamilien, som man ikke har kunnet løse, og svaret fra dronningen kunne ikke lade vente på sig.

»De blev nødt til at melde ud, efter de holdt møde mandag. Alle vidste, de var samlet, så de havde ikke fået tid til at gøre deres arbejde, hvis ikke de havde sendt noget ud,« siger Anna Thygesen.

Prins Harry og hertuginde Meghan har meddelt, at de fremover vil dele deres tid mellem Nordamerika og England, og under krisemødet befandt hertuginden sig også angiveligt i Canada.