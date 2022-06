Lyt til artiklen

Flere kongehuseksperter har kaldt kronprinsparrets seneste udmelding for en måde at købe sig tid på.

Det har nemlig været noget af et stormvejr, som den royale familie har befundet sig i, efter den rådne kultur på prins Christians kostskole Herlufsholm og prinsesse Isabellas kommende ditto er blevet dokumenteret.

Men i et opslag på Kongehusets sociale medier udtaler kronprins Frederik og kronprinsesse Mary altså nu, at de vil lytte til deres børns ønske om at fortsætte på skolen, samtidig med at de vil afvente den kommende rapport om skolen og holde ledelsen ansvarlig for de nødvendige forandringer imens.

Den udmelding kalder William Atak, der er kommunikationsekspert med speciale i shitstorme, for både »gennemført« og »taktisk«.

William Atak er kommunikationsekspert med speciale i shitstorme.

»Den forpligter ikke kronprinsparret til noget. De spiller kortene rigtigt, så hvis advokatundersøgelsen afslører noget mere grusomt, end det man har set og hørt, eller at den nye ledelse fejler, så kan kronprinsparret med denne udtalelse ikke stå til ansvar for deres valg – for de ved ikke, hvad fremtiden bringer,« ræsonnerer kommunikationseksperten til B.T.

Ikke mindst pointerer William Atak, at kronprinsparret taler til og fra en position af »menneskelighed eller jordnærhed«.

Det skader nemlig bestemt ikke, at de minder danskerne om, at de »jo også er helt almindelige forældre med børn, der har ønsker og krav« – tværtimod skaber det sympati.

»Indledningen er virkelig gennemtænkt. At de indleder med 'Som forældre' og ikke 'Som kronprinspar' siger en del om, hvad man gerne vil opnå med opslaget,« vurderer William Atak.

»Og det er at få lagt låg på denne debat, som har udviklet sig til at være en væsentlig større shitstorm, end de eller deres rådgivere havde forestillet sig.«

Ligeledes taktisk afsluttes opslaget med at spille på de samme tangenter om 'forældre, børn og familie'.

»Det er helt efter bogen, og læseren ønskes efterladt med en følelse af, at kronprinsparret også bare er helt almindelige mennesker, der står over for svære beslutninger, der af og til kan gå galt,« analyserer kommunikationseksperten.

Men William Atak understreger, at kronprinsparrets udmelding kun har »lagt en dæmper på« for nu.

»En ny storm vil nok blæse, når advokatundersøgelsen er klar, og den nye ledelse er hyret – særligt hvis der er noget at kritisere,« vurderer shitstormseksperten.