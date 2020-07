De fleste af os har sikkert været ude for, at en eller flere af vores venner har opført sig uheldigt, dumt eller ligefrem gjort noget ulovligt. Det er aldrig rart, men det har sjældent den store indflydelse på vores eget liv. Sådan forholder det sig dog ikke for de kongelige. Og det britiske kongehus mærker i disse år i den grad, hvad det betyder, når et af medlemmerne har fundet 'de forkerte venner'.

Det drejer sig selvfølgelig om dronning Elizabeths søn prins Andrews venskab med den nu afdøde amerikanske rigmand og sexforbryder Jeffrey Epstein, der efter sigende valgte at tage sit eget liv i fængslet sidste år inden en retssag, hvor han stod til livstid for flere grove sexforbrydelser.

I sagen om Jeffrey Epstein kom det hurtigt frem, at den ellers så populære britiske prins var lidt for gode venner med amerikaneren, og både rygter og fotos viste, at prinsen havde været med på rejser og til fester, der af flere blev beskrevet som rene sexorgier med helt unge kvinder. Både prins Andrew og det britiske kongehus nægtede i starten at forholde sig til sagen, men i november sidste år valgte prinsen at stå frem og lade sig interviewe af en journalist fra BBC.

Jeg håber ikke, at det britiske kongehus' kommunikationsafdeling var alt for meget inde over det interview, for hvis man tidligere havde ment, at den stakkels prins var et uskyldigt offer for pressehetz, så kunne man ikke undgå at sidde tilbage med indtrykket af en presset mand, der gjorde alt for at dække over sig selv og sin ven Jeffrey Epstein. Alt i alt en pinlig fremtræden, og dronningen må have græmmet sig.

Prins Andrew er stort set forsvundet fra offentligheden, siden det kom frem, at prinsen havde tætte bånd til Epstein.

Prins Andrew nægter også at møde op til afhøring i New York, hvor sagen mod Epstein på trods af hans død stadig kører. Prinsen kan måske nægte at møde op på grund af royal immunitet, men skaden er sket, og han er efterhånden persona non grata i Storbritannien. Dronningen valgte at forbigå prinsens 60-års fødselsdag i tavshed, han har fået frataget alle protektorater, og hans datters bryllup med en rig italiensk entreprenør på Buckingham Palace er droppet, officielt på grund af corona, men rygterne siger, at det britiske kongehus ikke tillader den mindste opmærksomhed omkring prins Andrew.

Og nu er den kritiske situation for det britiske kongehus yderligere forværret. For Epsteins mangeårige partner Ghislaine Maxwell – af flere vidner udpeget som 'skafferen' af de helt unge piger til Epstein og hans venner – blev i sidste uge anholdt i New Hampshire og tiltalt for såkaldt grooming af unge piger og for selv at have medvirket i flere af sexforbrydelserne.

Man må gå ud fra, at man nu holder vejret i det britiske kongehus, for hvad vil Maxwell sige om prins Andrews forhold til Epstein, og vil hun afsløre, at prinsen var med til at begå overgreb mod unge piger?

I denne uge dukkede der også et foto op af Ghislaine Maxwell, hvor hun sammen den amerikanske skuespiller Kevin Spacey sidder på to tronstole på Buckingham Palace. Tronstole, som vel at mærke kun er stole, som dronning Elizabeth og hends mand må sidde i. Ikke super godt for hverken kongehuset eller medlemmerne.

Denne sag er den rene gift for det britiske kongehus popularitet og brandværdi. Anna Thygesen, kommunikationsekspert

Denne sag er den rene gift for det britiske kongehus' popularitet og brandværdi. Hvis prins Andrew indblandes yderligere i Epstein-sagen, så vil det helt sikkert få meget alvorlige følger for dronning Elizabeth og hendes familie. Og hvis det går helt galt, så er der ikke andet for, end at dronningen må kappe forbindelsen til en af sine sønner helt.

Et godt råd til medlemmerne af kongehuse generelt er at holde sig til kedelige venner med gamle penge, der ikke gør væsen af sig i offentligheden. De er sjældent særligt festlige, men de ødelægger i det mindste ikke kongehusets popularitet og brandværdi. For det er faktisk den, de lever af.