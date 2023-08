I alt har 261 unge på 18 år, der bor i den nordsjællandske kommune Hørsholm, modtaget et brev, hvor de er bedt om at tage stilling til, om de vil deltage i prins Christians 18-års fødselsdag.

Det oplyser Hørsholm Kommune.

'Kongehuset har bedt Hørsholm Kommune om at udvælge to 18-årige unge af forskelligt køn til at deltage i et særligt Gallataffel i anledning af H.K.H. Prins Christians 18-års fødselsdag. Hørsholm Kommune ønsker at give alle interesserede (på 18 år) en lige chance for at deltage,' skriver kommunen i brevet.

De unge borgere i Hørsholm, der melder sig som interesserede i at møde prins Christian, skal dog ikke tage for givet, at det kommer til at ske.

Chancen er nemlig lille for ansøgerne.

Kommunen har besluttet, at en tilfældig lodtrækning blandt de tilkendegivelser kommunen modtager skal afgøre, hvem pladserne tildeles til.

I alt er 200 unge inviteret til galla-taffel. Det skal være i form af en dreng og en pige fra hver af landets kommuner, Grønland og Færøerne.

Det er så op til hver enkelt kommune at finde ud af, hvordan man vil udvælge, hvilke to unge, der skal repræsentere kommunen.