Kan det være en lang periode med et stor pres, der fik prins Joachim indlagt med en blodprop i hjernen?

Spørger man Berlingskes politiske og royale kommentator Thomas Larsen, så kan svaret muligvis være 'ja'.

»Ja, desværre ser man eksempler på, at den slags slag kan komme, efter at folk har levet under pres gennem længere tid. Jeg vil dog mene, at ja, de kurser, som prins Joachim har været igennem, har været ekstremt krævende og har forlangt meget af Prinsen, især mentalt,« siger han til Berlingske og fortsætter:

»Men hvis nogen har været rustet til sådan et kursusforløb, har det rent faktisk været prins Joachim, fordi han gennem mange år har været engageret i det danske forsvar, og han har i de senere år arbejdet som rådgiver for forsvarschefen i Danmark.«

Her er prins Joachim under den internationale kampvognskonkurrence Nordic Tank Challenge. Her ses Prins Joachim på observationshøjen hvor han fulgte skydningen. Foto: Henning Bagger Vis mere Her er prins Joachim under den internationale kampvognskonkurrence Nordic Tank Challenge. Her ses Prins Joachim på observationshøjen hvor han fulgte skydningen. Foto: Henning Bagger

Prins Joachim blev fredag aften indlagt på Universitetshospitalet i Toulouse i Frankrig. Her blev han opereret for en blodprop i hjernen - en vellykket operation.

Thomas Larsen påpeger, at blodproppen kommer yderst ubelejligt. Det gør sådan en selvfølgelig altid, men med så mange bolde i luften, så er det ikke et godt tidspunkt at ligge i en hospitalsseng.

Den falder nemlig sammen med, at han for nyligt har fået sit folkelige gennembrud efter DR-serien 'Prins Joachim fortæller', hvor prinsen er i hovedrollen.

Samtidig skal han den 1. september begynde i sit nye job som forsvarsattaché ved Danmarks ambassade i Paris - kort efter han har afsluttet en krævende militære lederuddannelse på École Militaire i Paris.