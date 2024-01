Kom med bag kulissen i det nye kongehus, når B.T.s royale podcast ”Kongehuset bag kulissen” inviterer til livesending/-streaming i Pilestræde mandag den 29. januar kl. 17.00-18.30.

B.T.s redaktionschef for underholdning og vært Fie West Madsen vil sammen med kongehuskommentator på Berlingske, Jakob Steen Olsen, og historiker Emma Rønberg Paaske fortælle historier bag om mediernes dækning, analysere Dronningens og monarkiets betydning i dag og ikke mindst se på, hvad vi kan forvente af det nye kongepar.

Naturligvis vil der også blive mulighed for at stille alle de spørgsmål, du måtte sidde inde med.

Vi byder på et glas vin og snacks, når du kommer. Så er du klar til et kongeligt eventyr med masser af insiderfortællinger?

Dato: 29. januar kl. 17.00 - 18.30 (dørene åbner kl. 16.30)

Sted: Berlingske, Pilestræde 34, 1147 Kbh. K

Pris: Early bird billetpris 79 kr. Gælder t.o.m. tirsdag den 23. januar. Herefter er normalprisen 149 kr.

Klik her for at tilmelde dig.