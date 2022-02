Hvordan foregår det, når man har sin daglige gang i hælene på kongehusets medlemmer? Hvordan er Dronningen og Kronprins Frederik, når man møder dem i virkeligheden? Og hvordan er forholdet mellem kongehuset og den danske presse?

I anledning af Dronningens regentjubilæum i januar og Marys 50-års fødselsdag i februar afholder B.T. Aarhus et læserarrangement, hvor vi går helt tæt på kongehuset.

Det sker onsdag 2. marts om aftenen på Café Hack i Aarhus C.

Her vil B.T.'s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, og Berlingskes kongehuskommentator, Jakob Steen Olsen, dele ud af historiske fortællinger og private anekdoter fra et arbejdsliv i hælene på den royale familie.

B.T.'s underholdningschef, Fie West, der ligeledes har en fortid som royal reporter, vil styre slagets gang.

Der vil naturligvis også blive mulighed for at stille alle de spørgsmål om kongehuset, du altid har undret dig over.

Som B.T. abonnent er det gratis at deltage. Hvis du ikke er abonnent, koster det 100 kroner.

Vi byder på et glas vin eller vand, inden arrangementet starter klokken 17.30-19.00. Dørene åbner klokken 17.00.

Arrangementet vil blive livestreamet.

Du kan købe billet her eller købe B.T. abonnement her. Du kan også tjekke begivenheden ud på Facebook her.