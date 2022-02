Da kronprinsesse Mary 31. januar, som et led i sin 50-års fødselsdagsfejring, besøgte Koldinghus, fik hun af Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff, en lidt aparte gave i form af et par løbeshorts.

Lidt mere end en uge senere, onsdag 9. januar, var det så Kronprinsessen, som kunne give Kolding en gave, da det blev offentliggjort, at hun kommer forbi og løber i byen til årets Royal Run.

En nyhed, der selvsagt begejstrer Knud Erik Langhoff, som ved det seneste besøg netop udtrykte håb om, at kortene ville falde sådan ud.

»For det første bliver vi en del af Royal Run-karavanen, og det er vi rigtig glade for, men vi er bestemt også rigtig glade for, at Kronprinsessen kommer. Det er stort, at Kronprinsessen vælger at komme til Kolding,« siger han til B.T.

Knud Erik Langhoff blev ny borgmester i Kolding efter kommunalvalget. Foto: Kolding Kommune Vis mere Knud Erik Langhoff blev ny borgmester i Kolding efter kommunalvalget. Foto: Kolding Kommune

Og der må være noget om snakken, for indtil videre er Kolding den eneste af deltagerbyerne, som kan melde fuldstændig udsolgt at startnumre.

Kronprinsessen bemærkede selv, at de shorts, hun fik af borgmesteren ved det seneste besøg, var ret korte, og direkte adspurgt, om Knud Erik Langhoff forventer at trække i en tilsvarende kort model, når der skal løbes i Koldings gader, er svaret klart.

»Det har jeg aftalt med Kronprinsessen, at det gør jeg ikke.«

Er det for hendes skyld, eller er det for alle borgere i Koldings skyld?

»Det er for alle borgernes skyld.«

Nu kan optræningen til løbefesten, som finder sted anden pinsedag, begynde, og det får borgmester Knud Erik Langhoff også brug for, selvom han har løbet gennem mange år.

»Jeg har løbet i mange år, men jeg løber ikke i øjeblikket, for jeg har haft nogle knæskader, som har gjort, at jeg er begyndt at cykle i stedet.«

Det er først gang, at Royal Run kommer forbi Kolding. Også Næstved er for første gang en del af arrangementet, og det er netop disse to byer, kronprinsesse Mary kommer forbi.

Hendes mand, kronprins Frederik, tager derimod løbeskoene på i Aalborg, Aarhus og København/Frederiksberg.