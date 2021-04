Den internationale presse har dagen igennem haft væg til væg-dækning af prins Philips begravelse ved Windsor Castle i Storbritannien.

Kameraerne og opmærksomheden var ikke blot rettet mod afskeden med den folkekære prins og hans efterladte hustru, dronning Elisabeth II, men i særdeles også mod deres børnebørn, prins Harry og prins William.

For hvor kold er luften mellem de to brødre, efter prins Harrys brud med det britiske kongehus og hans og Meghan Markles kontroversielle interview med Oprah Winfrey?

Her langede prins Harry og Meghan Markle – som i dag bor i USA – som bekendt kraftigt ud efter kongehuset for blandt andet at være racistisk og drive Meghan Markle ud på sammenbruddets rand.

Kold luft? Foto: POOL Vis mere Kold luft? Foto: POOL

Det har fået flere medier til at spekulere i, om prinserne ville være på talefod, når de til begravelsen af deres bedstefar skulle mødes for første gang siden interviewet med Oprah Winfrey.

Og gik prins Harry og prins William ikke påfaldende langt fra hinanden i begravelsesoptoget bag prins Philips kiste?, spekulerer Daily Mail og flere andre medier.

Hver en bevægelse bliver målt og vejet på en guldvægt, når der handler om prinsebrødrene, bemærker B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Man lagde også mærke til, at prins Harry og prins William sad langt fra hinanden i kirken. Det kan være en tilfældighed. Omvendt kan man sige, at hvis de havde et ønske om at vise, at de står sammen, kunne de have vist det ved at sætte sig tættere sammen,« siger Jakob Illeborg.

Prins William og prins Harry sad påfaldende langt fra hinanden i kirken, bemærker B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg. Foto: DOMINIC LIPINSKI Vis mere Prins William og prins Harry sad påfaldende langt fra hinanden i kirken, bemærker B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg. Foto: DOMINIC LIPINSKI

»Men på vej ud af kirken snakkede de lidt med hinanden, hvilket de britiske medier også fangede og gik op i. Så om der er kold luft eller forsoning afhænger nok af øjnene, der ser.«

Selv hører Jakob Illeborg til dem, der vurderer, at de to brødre i hvert fald er på god talefod.

»Hvis de ikke havde talt sammen og vist hinanden den broderlige omsorg, så var der blevet skruet helt op for konspirationsteorierne. Jeg synes, det forløb relativt fredeligt,« siger han.

Som kongelig i Storbritannien må man tåle, at alt bliver vendt og drejet i medierne, pointerer Jakob Illeborg.

Prinsebrødrene talte kort sammen efter begravelsen. Foto: POOL Vis mere Prinsebrødrene talte kort sammen efter begravelsen. Foto: POOL

Og opmærksomheden er ikke blevet mindre oven på prins Harrys opsigtsvækkende brud med kongehuset.

»Alle læser deres egne tolkninger ind i det, de ser. Men jeg synes, at prins Harry og prins William i dag fik modbevist, at de ikke skulle være på talefod,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Men jeg tror bestemt, at prins William fortsat er stødt og skuffet over sin lillebror, og ligesom mange andre briter synes prins William sikkert, at Harry og Meghan gik for langt i interviewet med Oprah Winfrey, som er blevet set af flere hundrede millioner mennesker.«

Prins Philip blev tidligere i dag begravet i den kongelige krypt i St. George's Chapel.

Men her skal kisten ikke altid ligge.

Når dronning Elisabeth II går bort, skal dronningen og prins Philip sammen begraves i det lille tilstødende kapel, George VI Memorial Chapel.