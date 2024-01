Københavns Politi har allerede bekræftet, at sikkerhedsniveauet bliver ekstra højt til søndagens tronskifte.

Nu udsteder politikredsen et forbud under tronskiftet af sikkerhedsmæssige årsager.

Mellem klokken 8 og 20 på søndag må borgerne således ikke flyve med drone i området omkring Kongens Nytorv, Amalienborg og Christiansborg, melder Københavns Politi.

Det vil kun være politiet selv, Gardehusarregimentet og Hovedstadens Beredskab, der må flyve droner i området i tidsrummet, samt de to tv-stationer DR og TV 2, som transmitterer tronskiftet.

Dronning Margrethe videregiver tronen til det kommende kongepar, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Her ses de ved nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot i København, onsdag den 3. januar 2024. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe videregiver tronen til det kommende kongepar, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Her ses de ved nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot i København, onsdag den 3. januar 2024. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Søndag 14. januar starter det historiske tronskifte.

Kl. 14 underskriver dronning Margrethe formelt sin abdikation i Statsrådet, og timen efter vil kronprins Frederik blive udråbt som konge fra balkonen på Christiansborg Slot.

Dronning Margrethe vil ankomme til Christiansborg Slot med karet, men vende tilbage til sin residens på Amalienborg med bil kort efter sin formelle abdikation.

I mellemtiden afholder det nye kongepar kur for særligt indbudte, indtil kronprins Frederik skal udråbes til konge fra balkonen på Christiansborg Slot.

Efterfølgende vil kongeparret blive transporteret med karet til deres residens på Amalienborg Slot, hvor de kongelige faner kl. 17 skal flyttes fra Dronningens palæ til deres.

Derfor er det hele søndagen fra kl. 8 om morgenen til kl. 20 om aftenen blevet forbudt at flyve med drone i området.