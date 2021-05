Kongefamilien var dresset op i deres stiveste puds, da der skulle tages billeder til prins Christians konfirmation lørdag.

Men prinsesse Isabella fik tilsyneladende nok af forvirringen omkring de forskellige fotoopstillinger, og som enhver anden 14-årig, havde hun svært ved ikke at lade irritationen gå ud over sine forældre.

På et videoklip, der er blevet et hit på de sociale medier, ser man hende gå mod indgangen sammen med sin farmor dronning Margrethe, efter der er blevet taget billeder.

Men hendes far kommer tilsyneladende i tanke om, at der også skal tages et billede med ham, kronprinsesse Mary og børnene, og Mary kalder sin datter tilbage igen.

H.K.H. Prins Christian konfirmeres i Fredensborg Slotskirke Lørdag den 15. maj 2021.

Det får en synligt irriteret Isabella til at udbryde: ‘Jeg skulle jo med farmor, er du helt væk?’

B.T.s royale korrespondent Jacob Heinel dækkede konfirmationen, og han har også bidt mærke i, at klippet med prinsesse Isabella er blevet populært efterfølgende.

»Isabella er lige blevet 14 år gammel, og det er befriende at se, at selv om de står der og ser meget royale ud og holder på formerne, så er hun også bare en teenager, der kan blive irriteret på sine forældre. Hun tager hele familien lidt ned på jorden,« siger Jacob Heinel.

Han understreger, at danskerne generelt godt kan lide kongehuset, når vi kan spejle os i dem.

»Til Frederiks 50-års fødselsdag var der også blevet lavet nogle klip med børnene, der sagde helt almindelige dagligdags ting om deres far, og det blev taget utroligt godt imod,« siger Jacob Heinel.

Han pointerer, at vi selvfølgelig ikke skal derhen, hvor der er teenagedramaer for fuld musik med bandeord og lignende.

»Men at hun udbryder: Er du helt væk, det er enormt sødt, fordi det hele kommer lidt ned på jorden,« siger Jacob Heinel.

Han forklarer, at prinsesse Isabella i forvejen har en særlig stjerne hos mange danskere, fordi hun tidligt har vist masser af personlighed.

Prinsesse Isabellas første skoledag

»Mange ser hende som Christians lidt vilde lillesøster, der tør lidt mere og er lidt fræk, og det høster hun point på,« forklarer B.T.s royale korrespondent.