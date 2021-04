Fredag er det 81 år siden, Danmarks dronning, Margrethe 2., kom til verden. Igen i år må hun fejre sin fødselsdag uden den danske befolkning, fællessang og hyldest på balkonen.

Men for nogen er Dronningens fødselsdag bestemt ikke aflyst. En af dem er Klaus Eisenhardt fra Rødekro i Sønderjylland.

»Kongehuset og ikke mindst Dronningen har i min optik en stor værdi for samfundet. Særligt i denne tid, så har vi brug for et fast holdepunkt.«

Det er dronning Margrethe, forklarer han. Han husker særligt tilbage på den tale, hun holdt, da coronakrisen kom til Danmark.

Klaus Eisenhardt er vokset op med kongefamilien i baghaven. Han fejrer hvert år Dronningens fødselsdag. I år er ingen undtagelse. Foto: Privatfoto Vis mere Klaus Eisenhardt er vokset op med kongefamilien i baghaven. Han fejrer hvert år Dronningens fødselsdag. I år er ingen undtagelse. Foto: Privatfoto

»Det var jo nærmest en moder, der trådte frem for nationen. Jeg må indrømme, at jeg er gladere for Dronningens håndtering, end jeg er for Mette Frederiksens,« uddyber Klaus Eisenhardt, der måske lige skal varedeklareres i denne sammenhæng: Han er kandidat for De Konservative ved næste kommunalvalg.

Han har ikke de helt store planer for fredagens fejring, men har dog alligevel besluttet, at Dronningen fortjener en lille gestus. Hvert år hejser han det danske flag op i den flagstang, han og familien har stående i haven.

Dronningens 81-års fødselsdag er ingen undtagelse. Det samme er tilfældet for mange af hans naboer, forventer han. For som han selv beskriver det, så er frekvensen af flagstænger stor i det sønderjyske.

»Det kan da også godt være, at man skulle drikke lidt bobler, selvom vi jo er nødt til at fejre hende i skyggen af prins Philips død (prins Philip var gift med dronning Elizabeth af Storbritannien og døde 99 år gammel 9. april, red.),« siger Klaus Eisenhardt.

Her er Klaus Eisenhardt på besøg på Fredensborg Slot. Foto: Privatfoto Vis mere Her er Klaus Eisenhardt på besøg på Fredensborg Slot. Foto: Privatfoto

Sidste år markerede han desuden dagen ved at sætte en tekst på sit profilbillede på Facebook, der markerede dagen og ønskede regenten tillykke. Det er ikke utænkeligt, at han vil gøre det igen.

Klaus Eisenhardt voksede op i Fredensborg, næsten med Fredensborg Slot i baghaven, hvor Dronningen, som hun gjorde sidste år, fejrer sin fødselsdag privat. Hun plejer også at tilbringe store dele af året på slottet.

»Jeg husker, da kongefamilien kom til Fredensborg. Der var fakkeloptog, og vi, der var spejdere, holdt fanen. Den skulle holdes vandret, når Dronningen kom forbi,« fortæller han.

Kongefamiliens tilstedeværelse i samfundet sætter han stor pris på. Han husker også tilbage på Kronprinsens 50-års fødselsdag, hvor han var til løbet Royal Run i Aarhus. Undervejs kom Kronprinsen forbi og sagde hej til ham og andre deltagere. Det var en stor oplevelse, og det understregede for Klaus Eisenhardt, at Kongehuset er folkeligt.

Dronning Margrethe hyldes her af danskerne på sin 78-års fødselsdag på Amalienborg Slotsplads i København, mandag 16. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronning Margrethe hyldes her af danskerne på sin 78-års fødselsdag på Amalienborg Slotsplads i København, mandag 16. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han er som voksen sammen med sin familie flyttet til Sønderjylland. Her ligger Gråsten Slot, hvor Dronningen tilbringer en del af sommeren med den royale familie og også gør en dyd ud af at hilse på befolkningen i Gråsten og omegn.

Dronningen har den styrke, at hun samler det danske folk og ikke er bange for at stå frem, når det gælder, synes han.

»Vi er nødt til at have noget at stå sammen om. Dronningen rækker også ud til dem i samfundet, som ikke nødvendigvis ligger højest i samfundet og har det godt. Hun giver de svage et håb. Det er det, Kongehuset kan,« siger Klaus Eisenhardt.