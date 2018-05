Med 'positivt pres' fik kronprinsesse Mary sin ægtemand til at kvitte smøgerne. Nu fortsætter hun sin indsats for at gøre danskerne røgfri.

Torsdag deltog Kronprinsessen i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens arrangement 'World No Tobacco Day', der er etableret af World Health Organization (WHO), som hun er protektor for.

Og folk, der ryger, har hun en del erfaring med - særligt efter hun blev en del af den danske kongefamilie, hvor både dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Joachim i mange år har røget.

Frederik lagde dog siden smøgerne på hylden. For elleve år siden fortalte Kronprinsen i en samtale med DRs Puk Elgård, at han stoppede, efter Mary havde bedt ham om det.

»Det var under positivt pres fra min nuværende kone - kommende kone var det dengang. Det var en stille bøn, for som hun sagde, ville hun gerne beholde mig lidt længere. Så det var sødt af hende, må man sige,« sagde han dengang.

Til BT fortæller kongehusekspert Søren Jakobsen, der er forfatter til flere bøger om kongefamilien, at Marys deltagelse i arrangementet er 'et fint tillæg til hendes indsats'.

»De sager, hun vælger at støtte, har kun plusser på sig. Det her er en alment anerkendt sundhedsmæssig indsats, så det er fint, hun deltager,« siger han.

»Og så har hun jo også en opgave hjemme på Amalienborg med at få dronning Margrethe til at holde op med at ryge. Hun skulle næsten have taget svigermor med til arrangementet, men jeg tror, at vi må anse Dronningen for at være fortabt her,« tilføjer han med et grin.

ARKIVFOTO af dronning Margrethe. Foto: JØRGEN JESSEN ARKIVFOTO af dronning Margrethe. Foto: JØRGEN JESSEN

Han tror ikke, at Dronningen vil stoppe med at ryge uanset hvad.

»Når hun ikke er holdt op med at ryge med den sværm af børnebørn, hun har, så gør hun det heller ikke. Jeg tror også, at Kronprinsessen for længst har sagt: 'Okay, jeg må rette min indsats udadtil, for indadtil er der nok ikke noget, jeg kan ændre',« siger Søren Jakobsen.