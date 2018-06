Det var egentlig den britiske dronning Elizabeth, der burde have været i fokus i forbindelse med sin fødselsdag. Men det var en mere ukendt kongelig, der stjal opmærksomheden ved lørdagens fejring.

Kongefamilien var samlet for at overvære Trooping the Colour-paraden i forbindelse med fejringen af dronning Elizabeths 92-års fødselsdag den 21. april. Og på balkonen sammen med monarken og hendes nærmeste familie - blandt andet nygifte prins Harry og hertuginde Meghan samt prins William, hertuginde Kate og deres to ældste børn - stod Dronningens oldebarn Savannah Phillips, der er datter af Monarkens datter prinsesse Annes søn Peter Phillips.

Og den syvårige pige er siden gået viralt på nettet.

Undervejs nåede hun nemlig både at irettesætte prins George, trøste en grædende prinsesse Charlotte, lade som om hun dirigerede orkestret og generelt tiltrække sig opmærksomhed med sin begejstrede, barnlige charme.

Men især den lille scene med den kommende konge, prins George, er blevet et hit på Twitter.

Da orkestret gik i gang med at spille nationalsangen, stemte den fireårige prins nemlig i - men det gad den tre år ældre Savannah tilsyneladende ikke høre på. I hvert fald valgte hun at dække hans mund med sin hånd, mens hun præsterede at lægge ansigtet i de mest uimponerede folder.

Some sarcastic conducting and shutting Prince George up!! Hilarious!! #TroopingTheColour pic.twitter.com/9dR3UYfggZ — SJ (@HowTickledIAm) June 9, 2018

Og internettet elskede det.

'Det kan godt være, prins George er vores kommende konge, men hans grankusine Savannah har bestemt, at hun er balkonens chef, mens hendes lillesøster Isla ikke kan holde latteren tilbage,' skriver blandt andet royal fotograf Mark Stewart på Twitter, mens flere andre hylder den lille pige.

Savannah Phillips pic.twitter.com/N1os7QWrFR — Omid Scobie (@scobie) June 9, 2018

Det er ikke kun i det britiske kongehus, at rollingerne formår at overstråle de voksne på disses fødselsdage. Da kronprins Frederik for nylig fyldte 50, var det hans yngste søn, prins Vincent, der smeltede danskernes hjerter med sin barnlige umiddelbarhed.