I sine seneste år havde prinsesse Elisabeth det ikke helt nemt.

Prinsessen, der døde tirsdag aften, 83 år gammel, flyttede for tre år siden fra millionvilla i Gl. Holte til barndomshjemmet i Damebygningen på Sorgenfri Slot. Her gav hun et interview til ugebladet Her & Nu og fortalte, at hun ikke var færdig med at pakke ud endnu.

»Indtil videre har jeg kun fået styr på spisestuen, men jeg inviterer jo heller ikke gæster, så længe det hele roder, så ja, jeg kan godt føle mig lidt ensom af og til,« siger prinsesse Elisabeth til ugebladet.

Det kom dengang bag på hendes bror, grev Ingolf af Rosenborg, at hans storesøster følte sig ensom.

»Er hun blevet ensom. Nå. Det ved jeg ikke noget om, for jeg har kun læst om det. Jeg har ikke talt med min søster i et stykke tid, fordi jeg har været bortrejst, og hun har også været væk,« sagde greve Ingolf til B.T.

Prinsesse Elisabeth levede alene siden 1997, hvor hendes samlever gennem mange år, Claus Hermansen, døde.