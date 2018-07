Det britiske kongehus har mandag offentliggjort nye billeder af prins William og hertuginde Kate omgivet af den nærmeste familie. Billederne, som du kan se her i artiklen, er taget i forbindelse med dåben af parrets tredje barn - Louis Arthur Charles tidligere på måneden.

De nye officielle billeder vækker tilsyneladende begejstring i England, hvis man skal tro flere britiske medier. I første omgang var der planlagt fire officielle billeder, men nu er yderligere et foto af lille prins Louis frigivet af det britiske kongehus (Kensington Palace, red.) på Twitter. Forklaringen skulle være, at de stolte forældre, William og Kate, ikke kunne modstå fristelsen.



I hvert fald skriver kongehuset på Twitter, at:



'Hertugen og hertuginden håber, at alle nyder dette vidunderlige billede af prins Louis lige så meget, som de selv gør:

The Duke and Duchess of Cambridge have released an additional photograph taken following the christening of Prince Louis.



The Duke and Duchess hope that everyone enjoys this lovely photograph of Prince Louis as much as they do.



@mattporteous pic.twitter.com/Ix9CykzeBx — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 16. juli 2018



Den britiske avis Daily Mirror har set nærmere på, hvorfor kongehuset ganske uventet har frigivet yderligere et foto - udover de oprindeligt fire planlagte af slagsen.



Ifølge mediet er det en helt anden fotograf, der har taget nærbilledet af lille Louis. Det er taget af Matt Porteous, der blev hyret ind til dåben som familiens private fotograf.

Dåbsbillederne, han tog, var altså tiltænkt familiens private fotoalbum, mens de officielle billeder blev knipset af fotografen Matt Holyoak.

I videoen foroven kan du se billeder af Kate og Williams to andre børn.

Louis Arthur Charles blev døbt den 9. juli i slotskirken Chapel Royal på St. James’s Palace i London.

Foto: MATT HOLYOAK / CAMERA PRESS / HA Vis mere Foto: MATT HOLYOAK / CAMERA PRESS / HA

Parret, der blev gift tilbage i 2011, bor i dag på Kensington Palace i det centrale London.



De mødte hinanden i 2001 på det skotske universitet University of St Andrews. To år senere blev de kærester, afbrød for en kort periode forholdet i 2007, men fandt sammen igen.

Foto: MATT HOLYOAK / CAMERA PRESS / HA Vis mere Foto: MATT HOLYOAK / CAMERA PRESS / HA