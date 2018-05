Det var en storsmilende dronning Margrethe, som i går lørdag ønskede koldingenserne tillykke med byens 750 år jubilæum - flankeret af sine to søstre dronning Anne-Marie og prinsesse Benedikte.

»Det er en glæde for mig igen at besøge byen og lykønske koldingenserne - ja, hele området - med jubilæet. Tillykke,« sagde hun ifølge TV 2 og lignede - iført sin knaldrøde frakke - langt fra en kvinde, der for blot to måneder siden mistede sin mand.

At Dronningen formåede at holde smilets fane højt, skyldtes måske selskabet.

Imponerende mange var mødt op for at byde dronning Margrethe velkommen. Her er hun dog tæt på at snuble på brostenene. Foto: Michael Drost-Hansen Imponerende mange var mødt op for at byde dronning Margrethe velkommen. Her er hun dog tæt på at snuble på brostenene. Foto: Michael Drost-Hansen

Med sig til fejringen af byens jubilæum havde hun nemlig sine to søstre, dronning Anne-Marie og prinsesse Benedikte.

Det er tre royale søstre ses kun sjældent sammen til officielle begivenheder, og endnu mere sjældent er måden, de kom til Kolding på.

Sent fredag eftermiddag steg de nemlig ombord på Kongeskibet Dannebrog i Københavns havn og sejlede sammen til Kolding, hvortil de ifølge Billed-Bladet ankom lørdag morgen. Det er - skriver ugebladet - første gang i 21 år - at de tre søstre er sammen på det smukke skib.

Men efter prins Henriks død er det meget sandsynligt, at vi langt oftere end hidtil vi kunne opleve de tre royale søstre sammen i offentligheden, vurderer kongehusekspert og adjunkt i samfundsvidenskab fra Professionshøjskolen Absalon, Lars Hovbakke Sørensen.

»Normalt ville Dronningen møde op til store begivenheder som denne med sin ægtemand prins Henrik ved sin side, men nu hvor han ikke er her længere, må andre kongelige spille en større rolle end hidtil. Det er et tegn på nye tider i kongehuset,« siger han til BT og fortsætter:

»Derfor tror jeg, det er sandsynligt, at prinsesse Benedikte og måske også dronning Anne-Marie kommer til at optræde oftere ved officielle arrangementer sammen med Dronningen, end vi har været vant til de sidste mange år. Prinsesse Benedikte har før været meget aktiv, men det er helt tilbage fra den tid, hvor kronprins Frederik og prins Joachim stadig var børn og der ikke var så mange voksne medlemmer af kongehuset.«

De tre søstre vinker farvel til Kolding fra Kongeskibet Dannebrog. Foto: Michael Drost-Hansen De tre søstre vinker farvel til Kolding fra Kongeskibet Dannebrog. Foto: Michael Drost-Hansen

Om de tre royale søstre har benyttet den lange tur ombord på Kongeskibet Dannebrog til at tale om sorg og savn, er uvist, men det er kun lidt over et år siden, at prinsesse Benediktes mand prins Richard døde, og altså knap to måneder siden, at Dronningen mistede prins Henrik. Og selv om den officielle hofsorg sluttede allerede efter én måned, er det svært at forestille sig, at processen er ovre for dronning Margrethe.

Men da hun lørdag formiddag trådte i land på brostenene i Kolding, var det den velkendte imødekommende og smilende Dronning, der lod sig hylde af de mange fremmødte, som i strålende sol fulgte med til Koldinghus Slot, hvor den 78-årige Dronning holdt sin tale og roste byen for sine ‘innovative virksomheder og uddannelsessteder’.

Efter talen spiste de royale søstre frokost på slottet og besøgte slottets jubilæumsudstilling ‘Magtens smykker’, som ifølge TV 2 bl.a. indeholder én helt særlig genstand. Nemlig dét diadem, som alle tre bar til deres respektive bryllupper.

De tre søstre Margrethe, Benedikte og Anne-Marie var lørdag sammen ved åbningen af jubilæumsudstillingen 'Magtens Smykker' på Koldinghus slot. Foto: Michael Drost-Hansen De tre søstre Margrethe, Benedikte og Anne-Marie var lørdag sammen ved åbningen af jubilæumsudstillingen 'Magtens Smykker' på Koldinghus slot. Foto: Michael Drost-Hansen

På kongehusets hjemmeside kan man bl.a. læse, at diademet stammer tilbage fra 1904 og blev bragt hertil af Dronning Ingrid, som havde det fra sin mor, Prinsesse Margareta af Storbritannien.

Hvor længe Dronnings to yngre søstre bliver i landet, vides endnu ikke. Sent lørdag eftermiddag gik de alle tre ombord på Dannebrog for at sejle tilbage til hovedstaden og Amalienborg.