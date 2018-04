I videoen øverst kan du se, hvordan folket fejrede dronningen, og hvad de søde børn, som BT har talt med, synes om oplevelsen.

Traditionen tro mødte Dronning Margrethe mandag op på sin balkon på Amalienborg for at blive fejret af danskerne på sin fødselsdag, der var den første uden prins Henrik. Og hun blev næppe skuffet. BT har talt med nogle af dem, der var mødt op for at fejre regenten.

’Med dejlig chokolade og kage til…’

Der blev sunget højt, kippet med flagene, og de gyldne papkroner blev holdt godt fast af elastikker under hagerne. Mens dronningen traditionen tro stod frem og vinkede sammen med stort set hele den kongelige familie, var mange småbørn med deres forældre mødt frem for at fejre regentens 78. fødselsdag.

Fødselsdagen er den første, siden dronningen mistede sin mand, prins Henrik, for lidt over to måneder siden. Men selv om tabet ikke har været let for dronningen, vakte danskernes hjertelige lykønskning royal glæde.

Det var en storsmillende dronning Margrethe, der trådte ud på balkonen for at lade sig hylde. Hun var flankeret af alle børnebørn samt de fleste af deres forældre. Den eneste, der manglede, var kronprins Frederik. Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser til Ekstra Bladet, at han opholder sig i Grønland i forbindelse med et privat ophold.

Mange små prinser og prinsesser var mødt op for at hylde dronningen. Foto: Mads Claus Rasmussen

En af de mange danskere, der var kommet for at hylde dronningen, var seks-årige Maise og hendes far Rasmus Gaardhøje, der bor i Københavns Nordvestkvarter.

»Majse blev seks i sidste weekend, og et af hendes største ønsker var at komme herind og se dronningen,« fortæller Rasmus Gaardhøje. Og dronningen levede helt op til forventningen.

»Det var dejligt,« svarer Maise på spørgsmålet om, hvordan det var at se dronningen på balkonen.

For Rasmus Gaardhøje var mandagen også en god oplevelse, der bragte nostalgiske minder:

»Jeg har været herinde med mine bedsteforældre, da jeg var seks år, og jeg har ikke været herinde siden, Så det har været sjovt at genopleve det og at tage hende med for at vise hende, hvordan det er at være dansker. Og det er jo en del af det at være dansker, kan man sige,«.

For Rasmus Gaardhøje vakte dronningens fødselsdag nostalgiske minder frem fra hans egen barndom. Han havde taget sin datter Maise med.

For 64-årige Anne Heiredal fra Vejen var det også en fornøjelig oplevelse at se majestæten vinke. Anne Heiredal havde taget sit treårige barnebarnet Benjamin med.

»Det var spændende, for jeg har aldrig været her før”, siger Anne Heiredal.

Anne Heiredal og barnebarnet Benjamin var også taget ind for at vinke til dronningen.

Fireårige Aliyah fra Østerbro fik også et stort ønske opfyldt, da hun sammen med sin far, Salim Elkounti og lillesøster Alba på 11 måneder var taget ind til Amalienborg slotsplads.

»Vi er her, fordi dronningen har fødselsdag,« lød det fra den lille pige, der også demonstrerede, at hun er god til at vinke på samme måde som regenten.

Fireårige Aliyah fra Østerbro var taget til Amalienborg med sin far, Salim Elkounti. Foto: Kasper Riising

Fødselsdagsfejringen på Amalienborg var kun den officielle del af begivenhederne på dronningens fødselsdag. Resten foregår under mere private forhold mandag aften på Fredensborg Slot, hvor dronningen har inviteret sine nærmeste venner til en privat middag.

Det har vennen, generalløjtnant Kjeld Hillingsø, tidligere fortalt til BT :

»Dronningen bliver fejret med en middag under fuldstændig private rammer på Fredensborg Slot. Sådan som jeg ser det, er der ingen ændringer i måden, hun fejrer det, men det må vi se på aftenen. Det bliver garanteret ikke så muntert og løssluppent, som det kan blive.«