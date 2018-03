Ovenfor kan du se billeder fra det sidste farvel til Prins Henrik.

Stigende antal mener, dronningen bør abdicere. Eksperter: Det skyldes sympati og medfølelse for den 77-årige regent

Næsten hver tredje dansker mener, dronning Margrethe bør abdicere og overlade tronen til kronprins Frederik.

Det viser en ny opinionsundersøgelse foretaget af Voxmeter i dagene efter prins Henriks bisættelse.

For godt fem år siden stillede analyseinstituttet det samme spørgsmål til et repræsentativt udsnit af befolkningen. Dengang var det kun hver fjerde dansker, som mente, dronningen bør træde tilbage og gøre plads til næste generation.

Den markante stigning skyldes dog ikke utilfredshed eller øget skepsis mod den nu 77-årige regent eller det danske monarki som sådan, lyder vurderingen fra to kongehuseksperter.

”Jeg tror kun, der er positive forklaringer på ændringen. Det her er ikke nogen negativ vurdering af dronningens indsats. Men hun er efterhånden oppe i årene, og efter prins Henriks død står hun alene med opgaverne. Så siger danskerne, at hun godt må trække sig tilbage, hvis hun ønsker det. Hvis hun har haft overvejelserne tidligere, har det på det tidspunkt været meget kompliceret af hensyn til hendes mand, som var mere syg, end offentligheden vidste, så dronningen har været bundet af alle mulige hensyn. Det er hun ikke mere. Yderligere tror jeg også, at når en stigende del af befolkningen svarer, at dronningen bør abdicere, så skyldes det samtidig stigende sympati for kronprinseparret,” siger Sebastian Olden-Jørgensen, lektor og ph.d. ved Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet.

En anden kongehusekspert, adjunkt, ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon, Lars Hovbakke Sørensen, siger:

”Jeg ser det som et udtryk for, at befolkningen mener, det er synd for dronningen, at hun efter prins Henriks død skal sidde med det hele og ikke kan lade sig ”pensionere”. At danskerne så at sige nu giver hende lov til det. Det er simpelthen et udtryk for sympati for dronningen og hendes situation,” mener han.

Lars Hovbakke tror dog ikke, dronning Margrethe vælger at abdicere. Forklaringen skal først og fremmest findes i, at traditionerne i det danske kongehus er altoverskyggende vigtig for regenten, påpeger han.

”Det er 500 år siden, en dansk regent sidst gik af, uden at det skyldtes døden. Men det skete heller ikke frivilligt. Christian 2. trådte kun tilbage, fordi der kom et oprør mod ham, og derfor blev han fordrevet. Og før det skal vi helt tilbage til 1146, da Erik Lam frivilligt abdicerede. Men det gjorde han for at gå i kloster. Så i Danmark har vi ingen tradition for at gå af i utide. Derfor tror jeg heller ikke, dronning Margrethe gør det,” lyder hans vurdering.

Sebastian Olden-Jørgensen har derimod en fifty-fifty vurdering af, om regenten vælger at stige ned fra tronen:

”Der er en ny situation nu, da hun ikke længere har prinsen ved sin side. Og jeg vil sige, at når den gamle pave (Pave Benedict 16., red.) kan abdicere, så kan dronningen også. Det er klart, at hendes store pligtfølelse og hensyn til traditionen trækker i den modsatte retning, men det står hende nu frit på en helt anden måde, end det har gjort hidtil.”