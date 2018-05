Mens hertuginden af York, Sarah Ferguson, også kendt som Fergie, er inviteret med til selve brylluppet og receptionen på prins Harry og Meghan Markles store dag, er hun blevet strøget af gæstelisten til aftenfesten.

Beslutningen, der er prins Charles', har ifølge flere britiske medier, heriblandt Daily Express, efterladt hertuginden 'dybt ulykkelig'.

Prins Harry har sørget for, at hun er blandt de 600 inviterede gæster til selve brylluppet på i St. George's Chapel på Windsor Castle, men om aftenen, hvor 250 gæster er indbudt af prins Charles, må hun altså se sig forbigået. Både hendes tidligere mand, prins Andrew og deres døtre, prinsesse Beatrice og prinsesse Eugenie, forventes at deltage.

Dermed ripper prins Charles op i de spændinger mellem Fergie og det britiske kongehus, som har stået på siden hun blev skilt fra prins Andrew i 1996.

»Der er grænser for hvor mange, der kan være med til aftenfesten. Hun er ikke medlem af kongehuset længere, og prins Charles har ganske enkelt ikke tid til hende. Han forstår ikke, hvorfor hun stadig er så stor en del af Andrews liv,« siger en kilde tæt på kongehuset til Daily Mail.

Da prins William og hertuginde Kate blev gift i 2011, var Fergie heller ikke inviteret med - og efter sigende vil William ikke være i stue med hende. Prins Harry har derimod haft et anderledes nært forhold til Fergie og har flere gange været på skiferie med hende og Andrew i de schweiziske alper.

»Han vil 100 procent have, at hun skal med - og det har han fortalt hoffets ansatte i vendninger, der ikke kan misforstås,« siger en kilde ifølge Daily Mirror.