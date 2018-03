Øverst i videoen kan du se kongefamilien tage afsked med prins Henrik ved Christiansborg Slotskirke.

Halvanden måned efter, at prins Henrik sov stille ind på Frederiksborg Slot, udtaler prins Joachim sig for første gang om sorgen over tabet af sin far.

Ugebladet Her&Nu fik fat i prinsen, da han sidste uge deltog i Prinsens Livregiments Soldaterforenings 100-års jubilæum på Viborg kaserne. Indtil sin død den 13. februar var Prins Henrik ærespræsident for foreningen.

Prins Joachim fortalte ugebladet, at han og alle de andre tilstedeværende mindes prins Henrik, og direkte adspurgt satte han et par ord på, hvordan han og resten af kongefamilien bearbejder sorgen.

»I familien forsøger vi at tackle sorgen på hver sin måde. Det er selvfølgelig tragisk,« siger 48-årige prins Joachim til Her&Nu.

Kort efter prins Henriks død takkede dronning Margrethe danskerne for støtten og opbakningen i et brev, der blev offentliggjort på Kongehusets Facebook-side.

'For mig og min familie har det været dybt bevægende at opleve den varme og sympati, der fra alle dele af det danske samfund er strømmet os i møde i forbindelse med prins Henriks død og bisættelse,' står der blandt andet i brevet, som er underskrevet af Dronningen.

Prinsens Livregiments Soldaterforening deltog med fane både ved mindegudstjenesten for prins Henrik den 20. februar i Viborg Domkirke og udenfor Christiansborg Slotskirke, hvor hans kiste stod på castrum doloris.

Prins Henrik blev 83 år gammel.