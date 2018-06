En lille nye britiske prins skal snart døbes. Kensington Palace afslører, at den lille Louis skal døbes i begyndelsen af juli.

Prins William og hertuginde Kates yngste søn Louis skal døbes mandag den 9. juli på St. James' Palace i London.

Det skriver hoffet på Twitter.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.



Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 20, 2018

Dåben finder sted i The Chapel Royal, St James’s Palace, i London, og det er ærkebiskoppen af Canterbury, der kommer til at forestå dåben.