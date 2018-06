Den 41-årige prins Georg-Constantin af Saxe-Weimar-Eisenach er død efter en rideulykke i England.

Under et hestevæddeløb, der fandt sted nær Apethorpe Palace i Northamptonshire i East Midlands, faldt prinsen af sin hest, og selv om redningsmandskab hurtigt blev tilkaldt, stod hans liv ikke til at redde, skriver flere medier, herunder Daily Mail.

En talsperson for alarmcentralen i East Midlands fortæller til avisen, at en person ringede til alarmcentralen.

»Personen fortalte, at en person var faldet ned fra en hest og havde fået livstruende skader. Vi sendte to ambulancer afsted, siger talspersonen ifølge Daily Mail.

Prinsen var på besøg hos sin ven, Jean Christophe Iseux, Baron von Pfetten, der er fransk diplomat, professor og tidligere rådgiver for den kinesiske regering.

Hvis ikke kongeriget Sachsen var blevet nedlagt i 1918, var prins Georg-Constantin som yngste søn af prins Wilhelm Ernst Emich Georg Rudolf af Saxe-Weimar-Eisenach og Eva Kovarcz blevet den næste konge. Han flyttede til London i 2015 - samme år som han blev gift med den tidligere fotomodel Olivia Rachelle Page.

På Facebook hylder en af prinsens venner, Alexander Fiske-Harrison, den nu afdøde prins.