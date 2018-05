Meghan Markle, der lørdag blev gift med prins Harry, har købt en helt speciel gave til sine seks bedste veninder og sin svigerinde Kate Middleton.

Det skriver blandt andet amerikanske E News.

Ifølge mediet har hertuginden af Sussex fået specialfremstillet et armbånd fra smykkebrandet Zofia Day, der ligesom Markle selv stammer fra Los Angeles.

»Det har været ret surrealistisk,« siger grundlægger og ejer Lisette Polny til det amerikanske underholdningsmedie og fortsætter:

»Jeg ved, at de blev foræret til dem, og jeg håber, at de bar dem til brylluppet.«

Her ses smykket, som Meghan Markle gav til sine seks bedste veninder og Kate Middleton. Foto: Zofia Day Her ses smykket, som Meghan Markle gav til sine seks bedste veninder og Kate Middleton. Foto: Zofia Day

Armbåndet, der går under navnet 'The Kensington' blev lavet i forbindelse med brylluppet, og hertuginden har selv godkendt designet, fortæller Polny til underholdningsmediet People. Lisette Polny er meget stolt af, at hun har sat sit mærke på den historiske dag.

»Det er en kæmpe ære at være en del af historien, og at mine smykker er givet som minde for denne store begivenhed,« siger hun.

Meghan Markle har angiveligt været fan af mærket længe, og sidste år var hun iført et par øreringe fra Zofia Day, da hun figurerede på forsiden af magasinet Vanity Fair.

Hvis du føler dig lidt royal, så kan man købe armbåndet for den nette sum af 450 amerikanske dollar svarende til 2.800 danske kroner.

Genoplev det overdådige bryllup i LIVE-bloggen her: