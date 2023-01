Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alle gæsterne er på årets første dag ankommet til Amalienborg til Dronningens nytårstaffel.

Nu sidder medlemmerne af den kongelige familie og regeringen bag lukkede døre i Christian VII's Palæ til festlighederne, der byder på både middag og musik.

Men en fast del af den nu genoptagede tradition er selvfølgelig de mange smukke kjoler, som de kvindelige gæster bærer til aftenen og fremviser på den røde løber ved ankomsten.

Og for de to kjoledesignere Søren Le Schmidt og Jesper Høvring var det tydeligt, at der var en tendens blandt de mange gallarober.

Kjoledesignerne Jesper Høvring og Søren Le Schmidt Vis mere Kjoledesignerne Jesper Høvring og Søren Le Schmidt

»Der var helt klart en tendens. Det var meget rene kjoler med meget rene snit og rigtig mange palietter. Det var super festligt, og måske også lidt skarpere, mere moderne og lidt yngre, end man ellers tidligere har set til Dronningens nytårstafler,« siger Jesper Høvring.

I år var kodeordet til aftenens nytårstaffel hos dronningen altså enkelt og glimtende.

»Det var meget mørkeblå og så virkelig mange palietter og perler og sten og krystaller og i virkeligheden alt, der glimter,« præciserer Søren Le Schmidt.

Begge fremhæver de eksempelvis beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens mørkeblå pailetkjole som en af aftenens mest succesfulde designs.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen til nytårskur og -taffel i Christian VII's Palæ på Amalienborg i København, søndag den 1. januar 2023. Foto: Martin Sylvest Vis mere Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen til nytårskur og -taffel i Christian VII's Palæ på Amalienborg i København, søndag den 1. januar 2023. Foto: Martin Sylvest

Men der var mange festlige kjoler i blandt, og for de to kjoledesignere var det tydeligt, at der var kaldt ind til gallafest af øverste skuffe.

»I tider som nu med inflation og krig og alt muligt, så følger tendensen, at man gerne går i den modsatte retning, hvor det skal være lidt mere festligt til særlige begivenheder. Det er ikke, fordi man skal vise velstand, men fordi der er brug for lyspunkter, og det ser man jo netop med, at stoffet kan være blankt med palietter og ikke kostbar silke eksempelvis, men bare en ekstra fjer,« forklarer Jesper Høvring.

For Søren Le Schmidt er der dog også en helt simpel grund til, at det glitrede løs ved ankomsterne til nytårstaflet.

»Til nytår må det jo godt larme og glimte lidt!«