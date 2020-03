Det startede som en sjov idé, fordi Kim Bruhn selv har været ramt af sort uheld og er blevet snydt for oplevelsen for mange gange.

Men på blot en eftermiddag valgte 50.000 at støtte op om den 62-årige grafikers initiativ om at synge fødselsdagssang for Dronningen fra altaner og vinduer, når hun fylder 80 år den 16. april. Det tal er nu steget til over 110.000.

»Hvis vi er heldige, er der nogen, der synger højt nok til, at hun kan høre det,« siger Kim Bruhn til B.T.

Der var planlagt adskillige fejringer af dronning Margrethe i næsten hele april, blandt andet en karettur gennem København og modtagelse på Københavns Rådhus.

Der er tradition for, at dronning Margrethe stikker hovedet ud og vinker til de mange fremmødte, når hun vækkes med fødselsdagssang. Som her, da hun fyldte 78. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der er tradition for, at dronning Margrethe stikker hovedet ud og vinker til de mange fremmødte, når hun vækkes med fødselsdagssang. Som her, da hun fyldte 78. Foto: Bax Lindhardt

Men 12. marts valgte Dronningen at aflyse sin egen fødselsdag grundet udbruddet af coronavirus, som har spredt sig til hele verden, og som foreløbig har fået den danske regering til at forbyde forsamlinger på over 100 personer.

»Danmark og verdenssamfundet står netop nu i en meget vanskelig situation,« udtalte dronning Margrethe i en pressemeddelelse.

»Vi har alle et særligt ansvar for at tage hensyn til hinanden og sammen bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de meget store udfordringer, som landet står overfor.«

Og aflysningen ærgrer Kim Bruhn, der foruden at unde Dronningen en ordentlig fejring selv er blevet snydt for oplevelsen flere gange.

Det er dette sjældne syn, der – forhåbentlig – møder dronning Margrethe, hvis hun vanen tro stikker hovedet ud ad vinduet på sin fødselsdag. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det er dette sjældne syn, der – forhåbentlig – møder dronning Margrethe, hvis hun vanen tro stikker hovedet ud ad vinduet på sin fødselsdag. Foto: Bax Lindhardt

»Vi har boet i Jylland, hvor vi ikke sådan lige kunne komme ind og få den her oplevelse på Amalienborg Slotsplads. Men da vi så flyttede til København og ville derind sidste år, så tog hun til Aarhus på sin fødselsdag. Og i år bliver det jo så heller ikke til noget,« siger Kim Bruhn.

Som så mange andre danskere synes han, det kan være svært at være ovenpå i denne tid, hvor institutioner lukkes ned, danskerne anbefales at holde sig inden døre, og antallet af døde og indlagte stiger dag for dag.

Og selvom hans initiativ ikke redder menneskeliv, så håber han, at det trods alt kan være med til at løfte stemningen.

Og få Facebook-siden 'Danmark synger for Dronningen' går snakken da også livligt. Der meldes ind fra både Færøerne, Spanien, Canada og Californien, hvor man vil vifte med flaget.

Normalt er der sort af mennesker foran Amalienborg, når regenten fylder år. Som her på hendes 78-års fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Normalt er der sort af mennesker foran Amalienborg, når regenten fylder år. Som her på hendes 78-års fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Der diskuteres, hvilke tre instrumenter Dronningen ville vælge. Og der spørges, om det er for udansk at synge 'Daisy', når nu 'Hendes Majestæt Dronningen' ikke passer på versefødderne.

Og så spørges der, præcis hvilken sang der skal synges 16. april klokken 12.

Men for at være helt ærlig er Kim Bruhn slet ikke nået så langt i sin planlægning.

Den store opmærksomhed er kommet bag på grafikeren, som nu har slået sig sammen med foreningen Sangens Hus for at gennemføre projektet.

Kim Bruhn. Foto: Lars Aarø Vis mere Kim Bruhn. Foto: Lars Aarø

På Facebook har flere af begivenhedens deltagere foreslået, at man hiver fat i DR og får pigekorets chefdirigent Philip Faber til at synge for.

Kim Bruhn anerkender, at det er 'et godt forslag', fortæller han, men ellers vil han ikke sige så meget til det.

Han er nemlig i dialog med nogen, der kan få 'Danmark synger for Dronningen' ud over rampen. Han ønsker dog ikke at sige, hvem det er, før aftalen er på plads.

»Uanset hvordan det ender, vil vi gerne have en form for live-transmittering på Facebook, hvor vi synger minimum et par sange. Det bliver et stort setup, hvis vi skal involvere så mange mennesker bare for en kort sang. Men vi finder ud af det i løbet af ugen.«

Vil du synge for dronningen på hendes fødselsdag?

Dronning Margrethe er notorisk kendt for ikke at eje en mobiltelefon eller gebærde sig på internettet. Derfor er det ikke sikkert, regenten bemærker Kim Bruhns ihærdige arbejde.

Det tager han dog ikke så tungt.

»Hun har jo både børn og børnebørn. Men det er måske også lige så meget for vores andres skyld, at vi gør det,« siger Kim Bruhn og tilføjer:

»Det er måske lidt voldsomt at sammenligne dette med Anden Verdenkrig, men det er alligevel en hård tid, hvor der er brug for, at folk står sammen. Og jeg kan fornemme på dem, der skriver til os, at de til daglig ikke synes, kongehuset er det fedeste, men de vil gerne være med alligevel.«