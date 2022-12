Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da den længe ventede Netflix dokumentar om Meghan og Harry torsdag morgen havde verdenspremiere, var det første, seerne så, et skilt med teksten:

»Medlemmer af kongefamilien har afslået at kommentere på seriens indhold.«

Men ifølge det britiske hof er det meget tæt på en løgn.

Flere britiske medier citerer en insider i kongehuset for at sige, at der én ganske særlig grund, til at hverken hoffet eller kongefamilien har haft lyst til at kommentere på serien:

Dokumentaren om Meghan og Harry er ikke så brændfarlig som det britiske kongehus kunne have frygtet, mener B.T.s royale korrespondent. Foto: Netflix Vis mere Dokumentaren om Meghan og Harry er ikke så brændfarlig som det britiske kongehus kunne have frygtet, mener B.T.s royale korrespondent. Foto: Netflix

De er ikke blevet spurgt.

Det skriver blandt andet BBC.

»Buckingham Palace og Kensington Palace siger, at hverken de eller andre medlemmer af den royale familie er blevet bedt om en kommentar til indholdet af Sussex'ernes serie,« skriver mediet i sin liveblog.

Daily Mail citerer kilden for at sige, at den kongelige familie heller ikke nu – efter offentliggørelsen – ønsker at kommentere dokumentaren.

Spørger man B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, er der dog heller ikke meget at kommentere på.

»Denne her dokumentar er ikke rystende for kongehuset,« siger han og fortsætter:

»Dokumentaren stritter i flere forskellige retninger, men vigtigst af alt – set fra Buckingham Palace – så blev det ikke nogen bombe, det her.«

De næste tre afsnit af Harry og Meghans serie kan ses næste torsdag.